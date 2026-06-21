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Palermo, auto in sorpasso travolge un gruppo di ciclisti: morta una donna

21 Giugno 2026 - 13:12 Alba Romano
ambulanza teramo pirata strada
ambulanza teramo pirata strada
La tragedia questa mattina nei pressi di Pioppo. Ci sarebbe almeno un altro ferito
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Un’auto ha invaso la carreggiata opposta superando tre veicoli nonostante la linea continua e ha investito un gruppo di ciclisti. Una ciclista, Mirela Nicoletta Rusu di 41 anni, è morta sul colpo. Il compagno che era con lei è stato portato al pronto soccorso in stato di choc, mentre un altro ciclista è stato trasferito in ambulanza in codice giallo, all’ospedale Ingrassia. La tragedia è avvenuta domenica mattina vicino Pioppo, alle porte di Palermo. Due superstiti hanno raccontato la dinamica agli investigatori. Indaga la procura di Palermo. 

L’incidente e le indagini

Secondo le prime ricostruzioni, durante una manovra di sorpasso in un tratto a linea continua, una Fiat 500X diretta a Pioppo, frazione di Monreale, avrebbe invaso l’altra corsia investendo i ciclisti che andavano a Palermo. La donna è morta sul colpo. La salma è stata restituita dai magistrati ai familiari. Indagano la Polizia Municipale e i carabinieri di Pioppo e Monreale coordinati dalla Procura guidata da Maurizio de Lucia.

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