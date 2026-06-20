Muore a 17 anni sullo scooter investito da un Suv, in tre scappano dall’auto: lo scontro in Versilia, la targa svizzera e la manovra folle

L'incidente è avvenuto a poca distanza dalla discoteca Twiga tra Forte dei Marmi e Marina di Pietrasanta. In codice rosso l'amico 18enne sulla moto con la vittima

Sarebbero tre le persone a bordo del Suv con targa svizzera che, dopo aver travolto lo scooter su cui viaggiavano due ragazzi, si sono allontanate a piedi senza chiamare i soccorsi. A riferirlo è Il Messaggero, secondo cui gli occupanti del mezzo lo hanno abbandonato sul luogo dell’incidente. Il Corriere Fiorentino conferma che il conducente è scappato lasciando la vettura incidentata sull’asfalto. L’episodio è avvenuto poco prima delle 4 della notte tra venerdì e sabato, sul viale a mare al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, a poca distanza dalla discoteca Twiga.

Chi era Gabriele Martini, il 17enne morto sul colpo

A perdere la vita è stato Gabriele Martini, 17 anni, deceduto sul colpo per le ferite riportate nell’impatto. Stando alla ricostruzione de Il Messaggero, il Suv avrebbe effettuato un’inversione a “U” sul lungomare, finendo per centrare il motoveicolo su cui il ragazzo viaggiava in compagnia di un amico diciottenne. La dinamica, precisa il Corriere Fiorentino, resta ancora tutta da chiarire, ma le foto dei mezzi a terra rendono l’idea della violenza dello scontro.

L’amico 18enne in codice rosso a Cisanello e le indagini dei carabinieri

Il diciottenne che si trovava con la vittima è stato portato in condizioni gravissime all’ospedale Cisanello di Pisa con l’elisoccorso Pegaso, in codice rosso. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i carabinieri, che adesso stanno lavorando per rintracciare il conducente del Suv e gli altri due passeggeri fuggiti dopo l’impatto.