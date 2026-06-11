Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoGiorgia MeloniMondiali 2026
ATTUALITÀAutoInchiesteOmicidiOmicidi stradaliRapineToscana

Viareggio, Cinzia Dal Pino condannata a 18 anni: l’imprenditrice travolse e uccise con il Suv l’uomo che l’aveva borseggiata

11 Giugno 2026 - 12:09 Alba Romano
cinzia dal pino viareggio investe ladro
cinzia dal pino viareggio investe ladro
L'imprenditrice balneare di 65 anni, condannata per l'omicidio di Noureddine Mezgui, sconterà la condanna ai domiciliari
Google Preferred Site

Si è concluso con una condanna a 18 anni di reclusione, il processo a carico di Cinzia Dal Pino, l’imprenditrice balneare di 65 anni che l’8 settembre 2024, a Viareggio, investì e uccise con il proprio suv Noureddine Mezgui, cittadino marocchino di 52 anni. Il tribunale ha riconosciuto le attenuanti, escludendo parte delle aggravanti contestate dall’accusa. Sconterà la condanna ai domiciliari.

La richiesta della procura

La procura aveva chiesto l’ergastolo, sostenendo l’accusa di «omicidio volontario pluriaggravato». Secondo i magistrati, la donna avrebbe agito consapevolmente, trasformando il proprio inseguimento in una forma di «giustizia privata», senza prestare soccorso alla vittima dopo l’investimento.

La perizia psichiatrica

Nel corso del processo, una perizia psichiatrica disposta dal tribunale ha escluso qualsiasi vizio di mente. Dal Pino ha sempre negato l’intenzione di uccidere Mezgui, affermando di aver voluto soltanto fermarlo per recuperare la borsa che, poco prima della mezzanotte, le era stata sottratta. «Volevo solo bloccarlo», ha dichiarato in aula, aggiungendo di essere poi tornata a casa convinta che l’uomo fosse soltanto ferito e che stesse tentando di rialzarsi.

Ti potrebbe interessare

Le immagini virali

La ricostruzione dei fatti si è basata anche sulle immagini di un video divenuto virale sul web. Secondo quanto emerso, la donna avrebbe investito più volte il 52enne mentre si trovava a piedi lungo la strada. Tuttavia, durante il dibattimento, il medico legale ha indicato nel primo impatto la causa determinante del decesso.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Garlasco, le foto della scena del delitto «mai pubblicate». La versione dell’ex capo del Ris su cosa ha fatto il killer: «Perché le mostro solo ora»

2.

Il giudice e il Ponte sullo Stretto bocciato: «I miei amici del governo come Salvini si aspettavano altro»

3.

Stefano Addeo, morto il professore autore del post contro la figlia di Giorgia Meloni

4.

Omicidio Pierina Paganelli, assolto Louis Dassilva

5.

La strana morte di Francesca Ercolini e l’indagine che coinvolge marito e figlio

leggi anche
viareggio cinzia dal pino domiciliari
ATTUALITÀ

Viareggio, uccise il ladro schiacciandolo con il Suv. Cinzia Dal Pino verso il processo

Di Alba Romano
ATTUALITÀ

Omicidio di Viareggio, le sorelle di Said Malkound chiedono giustizia: «È stato ucciso come un animale»

Di Ugo Milano
cinzia dal pino viareggio investe ladro
ATTUALITÀ

Viareggio, Cinzia Dal Pino ha riportato indietro un ombrello preso in prestito dopo aver investito lo scippatore

Di Ugo Milano
viareggio cinzia dal pino domiciliari
ATTUALITÀ

Omicidio di Viareggio, Cinzia Dal Pino esce dal carcere e va ai domiciliari: «Non volevo uccidere»

Di Alba Romano