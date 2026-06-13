Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoDonald TrumpGiorgia MeloniMondiali 2026
ATTUALITÀAutoInchiesteLazioOmicidi stradaliRoma

Auto pirata investe due ragazzi fuori Roma, morto un 23enne

13 Giugno 2026 - 11:36 Stefania Carboni
guidonia auto pirata
guidonia auto pirata
I carabinieri stanno acquisendo i video delle telecamere e raccogliendo testimonianze. Chi ha colpito i due giovani a Guidonia Montecelio non si è fermato nemmeno per prestare soccorso
Google Preferred Site

Un’automobilista ha investito due ragazzi, a Guodonia Montecelio, alle porte di Roma, uccidendone uno, ed è fuggita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo quanto ricostruito la macchina ha colpito i due giovani mentre camminavano a bordo strada, dopo esser usciti da un locale della zona. Non si è fermata per prestare soccorso. Uno studente italiano di 23 anni, nonostante i tentativi di rianimazione del personale del 118 intervenuto, è morto sul colpo. L’amico, coetaneo, è rimasto ferito.

Al vaglio i filmati dei circuiti di videosorveglianza in zona

I carabinieri stanno acquisendo i video delle telecamere e raccogliendo testimonianze per risalire al responsabile. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Guidonia che hanno eseguito i rilievi tecnico scientifici e avviato indagini.

(in copertina foto di ALEKSEY ALYPOV su Unsplash)

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Avvelenate con la ricina, l’amica di famiglia denunciata per favoreggiamento. Smascherata dai pm: il giallo sul segreto delle liti in famiglia

2.

Garlasco, clamorosa svolta: Alberto Stasi torna un uomo libero, verso l’affidamento in prova

3.

Strappa la bambina dalle braccia della madre e scappa, lei gli salta addosso. Paura alla fermata dei bus a Perugia: così lo ha fatto arrestare

4.

Morto a 18 anni sul monopattino, lo schianto in due senza casco contro l’auto di una 21enne. Chi era Eros Gagliardi: la malattia dopo il Covid e il ritorno in campo

5.

Perché “l’ingegnera della Lega” è indagata per Milano-Cortina: «Inchiesta a orologeria»