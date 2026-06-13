Auto pirata investe due ragazzi fuori Roma, morto un 23enne

I carabinieri stanno acquisendo i video delle telecamere e raccogliendo testimonianze. Chi ha colpito i due giovani a Guidonia Montecelio non si è fermato nemmeno per prestare soccorso

Un’automobilista ha investito due ragazzi, a Guodonia Montecelio, alle porte di Roma, uccidendone uno, ed è fuggita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo quanto ricostruito la macchina ha colpito i due giovani mentre camminavano a bordo strada, dopo esser usciti da un locale della zona. Non si è fermata per prestare soccorso. Uno studente italiano di 23 anni, nonostante i tentativi di rianimazione del personale del 118 intervenuto, è morto sul colpo. L’amico, coetaneo, è rimasto ferito.

Al vaglio i filmati dei circuiti di videosorveglianza in zona

I carabinieri stanno acquisendo i video delle telecamere e raccogliendo testimonianze per risalire al responsabile. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Guidonia che hanno eseguito i rilievi tecnico scientifici e avviato indagini.

(in copertina foto di ALEKSEY ALYPOV su Unsplash)