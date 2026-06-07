Maccagno, auto piomba su un gruppo di ragazzi a bordo strada: morta una 17enne, quattro feriti gravi

Il drammatico incidente nel primo pomeriggio di domenica lungo la statale del Lago Maggiore. Cinque elicotteri del 118 sul posto

Una ragazza di 17 anni è morta sul colpo e altri quattro giovani dell’età compresa tra i 30 e i 15 anni sono rimasti gravemente feriti. È il bilancio del drammatico incidente stradale avvenuto intorno alle 15:30 di domenica lungo la strada statale 394 a Maccagno con Pino e Veddasca, in provincia di Varese. Il gruppo di amici stava camminando sul ciglio della carreggiata quando un’auto guidata da un 31enne ha sbandato ad alta velocità, travolgendoli in pieno.

La dinamica del violento impatto

I cinque ragazzi stavano camminando a bordo strada, probabilmente diretti verso una delle spiaggette del Lago Maggiore che costeggiano la statale, mete molto frequentate dai passanti nella zona. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri della compagnia di Luino, una Fiat Panda proveniente da nord avrebbe perso aderenza al termine di una manovra a forte velocità, finendo per investire i pedoni prima di arrestare la sua corsa.

Come stanno gli altri feriti

L’impatto è stato di una violenza estrema: la 17enne, residente nella zona, è stata sbalzata per diverse decine di metri ed è morta sul colpo. Per soccorrere i sopravvissuti è stato necessario un dispiegamento eccezionale di mezzi, con ben cinque elicotteri del 118 decollati d’urgenza per trasferire i feriti in codice rosso. Un ragazzo di 15 anni è stato ricoverato all’ospedale di Varese in condizioni gravi, mentre due ragazze di 20 anni hanno riportato traumi gravissimi e sono state smistate tra il San Gerardo di Monza e l’ospedale di Luino. Il conducente dell’auto è rimasto ferito in modo lieve ed è stato trasportato in codice giallo a Legnano. I militari dell’Arma hanno dovuto chiudere la statale al traffico per diverse ore per consentire i rilievi scientifici necessari a stabilire l’esatta dinamica e le responsabilità dell’accaduto.