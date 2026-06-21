In auto in 9 finiscono nel canale, morti tre 17enni. La strage di ragazzi nel Milanese: il conducente positivo all’alcol test

La tragedia all'alba a Senago, a Nord di Milano. L'intervento dei sommozzatori per liberare i ragazzi rimasti intrappolati nell'abitacolo

È indagato per omicidio stradale aggravato il 19enne alla guida dell’utilitaria caduta nel canale Villoresi all’alba e risultato positivo all’alcol test. Tre le vittime, tutte di 17 anni, due ragazzi e una ragazza. L’incidente è avvenuto all’alba di domenica 21 giugno a Senago, nel Milanese, lungo via per Cesate, dove l’auto su cui viaggiavano in nove è finita nel canale Villoresi, ribaltandosi in acqua. La chiamata ai soccorsi è scattata pochi minuti dopo le 5 del mattino.

Le operazioni di salvataggio: vigili del fuoco, sommozzatori e nove ambulanze

Come riporta Il Giorno, sul posto sono arrivate nove ambulanze e l’elisoccorso inviato dall’Areu, l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia, insieme a numerose squadre dei vigili del fuoco. Determinante anche l’intervento dei sommozzatori, chiamati a liberare i ragazzi rimasti intrappolati nell’abitacolo finito sott’acqua. In una prima fase i pompieri hanno tratto in salvo sette persone, una delle quali già senza vita, poi, durante il recupero del veicolo, hanno individuato all’interno della vettura gli altri due dispersi. Sull’area sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Sei feriti al Niguarda in codice giallo: tutti tra i 17 e i 19 anni

Il bilancio definitivo, secondo quanto comunicato dall’Areu, parla di tre morti e sei feriti. I sopravvissuti, tutti di età compresa tra 17 e 19 anni, sono stati trasportati all’ospedale Niguarda di Milano in codice giallo, come precisa Il Giorno. Tra le tre vittime, ricostruisce la stessa testata, ci sono un 17enne, una ragazza di cui non è stata ancora resa nota l’età e una terza persona il cui corpo è stato recuperato dalle acque del canale nelle ore successive. Le operazioni di rimozione del veicolo e di messa in sicurezza dell’area si sono protratte per l’intera mattinata, mentre la dinamica esatta dello schianto resta al vaglio degli inquirenti.