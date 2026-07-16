«L’Inter sta rompendo il c…»: l’intercettazione di Rocchi e la telefonata scomparsa (con Marotta?)

Le telefonate del designatore con i colleghi: si lamenta delle pressioni nerazzurre. Ma la conversazione di cui parla non è agli atti. Forse perché effettuata su Whatsapp

Mentre la procura di Milano chiede l’archiviazione dell’inchiesta su Gianluca Rocchi, il designatore degli arbitri al telefono diceva che i nerazzurri lo mettevano sotto pressione. «Siccome questi dell’Inter ci stanno rompendo il c… pesantemente, stavo pensando… Ma se noi invertissimo, e su Inter-Verona mettessimo Piccinini invece che Sozza?», dice il 29 aprile 2025 al telefono con Andrea Gervasoni. La telefonata la pubblica oggi il Corriere della Sera, puntando anche su una telefonata “scomparsa”. Ovvero quella del presidente dell’Inter Giuseppe Marotta o di Schenone.

L’intercettazione di Rocchi

Rocchi parla della designazione di Simone Sozza come direttore di gara per Verona-Inter del 3 maggio 2025. È al telefono con Riccardo Pinzani, che nell’Aia-Associazione italiana arbitri cura i rapporti con i club. Pinzani riferisce di una chiamata con Giorgio Schenone, referente nerazzurro degli arbitri. E Rocchi conferma: «Lo so, rompono il c… l’Inter questo motivo». Pinzani aggiunge un altro elemento: «Schenone m’ha detto: “Guarda, so che Marotta (presidente dell’Inter, ndr ) ne stava parlando con Viglione”» (capo dell’ufficio legislativo della Federcalcio). «Sì, mi hanno chiamato, mi hanno rotto i coglioni, te lo dico io», risponde Rocchi.

La telefonata di Marotta

Rocchi dice di aver ricevuto una chiamata, da Marotta o da Viglione. Ma la telefonata non è stata intercettata. Così come quella del 5 aprile, quando Rocchi diceva a Pinzani: «Ho sentito stasera Viglione per altre cose che ti dirò più avanti, lui è interista e m’ha detto: “Gianluca complimenti, l’arbitro ha arbitrato benissimo”». Ma, avverte l’autore dell’articolo Luigi Ferrarella, le comunicazioni possono essere avvenute solo o su altre utenze non individuate, o tramite telefonate tipo WhatsApp, dunque non intercettabili con le “normali” intercettazioni telefoniche ma solo attraverso captatori informatici che trasformino l’apparecchio in una microspia ambulante. Ma nel caso di Rocchi il tentativo della GdF di inoculare lo strumento-virus sul suo telefono non ha funzionato.

Sozza e l’Inter

Il 29 aprile 2025 Rocchi conferma al collega Dino Tommasi che ha cambiato Sozza con un altro arbitro perché «l’Inter rompe il c… ancora a bestia, e preferisco metterci uno che è pulito con l’Inter». E Tommasi: «È una cosa assurda che Sozza non possa più fare l’Inter». Il 20 aprile 2026 Rocchi informa l’arbitro Mariani che vuole designarlo per Torino-Inter del 26 aprile: «C’è la situazione per poterlo fare: stai bene te (come forma, ndr ), stanno bene loro (come vantaggio già notevole sul Napoli, ndr ), quindi zero problemi! Guarda, vo’ a vedere anche la Coppa Italia (Inter-Como dell’indomani 21 aprile, perciò a San Siro, ndr ), ma insomma, penso ci siano zero problemi!».