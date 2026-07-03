Tragedia sfiorata a Bagnoli, crolla per il vento il palco allestito per il concerto all’ex Base Nato: nessun ferito – Il video

Le forti raffiche di vento e la pioggia hanno abbattuto la mega-struttura in fase di allestimento a Napoli. Nonostante i gravi danni materiali, non si registrano feriti: gli organizzatori confermano l'inizio dell'Alien Sound Festival

Paura a Bagnoli, dove le forti raffiche di vento e il maltempo che si sono abbattuti sulla zona hanno improvvisamente abbattuto il grande palco allestito all’interno dell’ex Base Nato. Le immagini della struttura metallica, che si è letteralmente piegata in due sotto la furia del vento come fosse di cartone, hanno fatto subito il giro della rete, testimoniando la violenza dell’impatto. Il crollo è avvenuto durante i preparativi per i prossimi eventi in programma nell’area flegrea.

I soccorsi e la tragedia sfiorata

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e le squadre dei vigili del fuoco, allertati per mettere in sicurezza l’intera area e verificare la presenza di eventuali persone coinvolte. Il bilancio finale è miracoloso: non è stato segnalato alcun ferito. La struttura si trovava infatti in fase di allestimento ma, per fortuna, al momento del cedimento nessun operaio o addetto ai lavori stava operando sul perimetro del palco, scongiurando quella che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia.

Confermato l’Alien Sound Festival

Nonostante i gravissimi danni causati dalla pioggia e dal vento alla struttura principale, la macchina organizzativa non si ferma. Gli organizzatori hanno infatti comunicato che l’atteso Alien Sound Festival è confermato e si terrà regolarmente nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 luglio. L’area verrà tempestivamente ripristinata e messa in totale sicurezza per accogliere il pubblico e garantire il regolare svolgimento dei concerti in programma.