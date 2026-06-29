Schiacciata tra due autobus a Bologna, l’incidente all’uscita dal concerto di Max Pezzali: è gravissima
Grave incidente all’uscita del concerto di Max Pezzali allo stadio Dall’Ara di Bologna. Una 57enne, residente in provincia di Brescia, è rimasta schiacciata tra due autobus nella serata di ieri – domenica 28 giugno – riportando gravi ferite. La donna si trova ora in ospedale nel capoluogo emiliano.
La ricostruzione
Secondo quanto ricostruito due bus del Trasporto passeggeri Emilia-Romagna (Tper) erano in fila su via Andrea Costa, in fermata direzione centro, in attesa che il pubblico in uscita dal concerto salisse a bordo. Per cause in fase di accertamento, l’autobus posteriore è avanzato e ha schiacciato la donna a piedi, contro l’autobus che lo precedeva. Tempestivo l’intervento del 118, la 57enne è stata trasportata all’ospedale Maggiore, in codice di massima gravità.
Foto copertina: DREMASTIME / MINO SURKALA | Fermata autobus Bologna