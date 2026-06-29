Schiacciata tra due autobus a Bologna, l’incidente all’uscita dal concerto di Max Pezzali: è gravissima

L'incidente è avvenuto nei pressi dello stadio Dall'Ara mentre la folla degli spettatori usciva dallo stadio

Grave incidente all’uscita del concerto di Max Pezzali allo stadio Dall’Ara di Bologna. Una 57enne, residente in provincia di Brescia, è rimasta schiacciata tra due autobus nella serata di ieri – domenica 28 giugno – riportando gravi ferite. La donna si trova ora in ospedale nel capoluogo emiliano.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito due bus del Trasporto passeggeri Emilia-Romagna (Tper) erano in fila su via Andrea Costa, in fermata direzione centro, in attesa che il pubblico in uscita dal concerto salisse a bordo. Per cause in fase di accertamento, l’autobus posteriore è avanzato e ha schiacciato la donna a piedi, contro l’autobus che lo precedeva. Tempestivo l’intervento del 118, la 57enne è stata trasportata all’ospedale Maggiore, in codice di massima gravità.

Foto copertina: DREMASTIME / MINO SURKALA | Fermata autobus Bologna