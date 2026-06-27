Incidente sull’A14, minivan con un’intera famiglia a bordo si ribalta. Muore una madre di 24 anni, il neonato sbalzato nella scarpata in rianimazione

L'incidente stradale è avvenuto all'altezza di Borgo Panigale, forse causato da un colpo di sonno o da una distrazione. Feriti in modo serio anche altri due adulti e due bambini di 10 e 12 anni

Gravissimo incidente questa mattina lungo l’autostrada A14, nel tratto bolognese compreso tra Borgo Panigale e Zola Predosa. Intorno alle 7 di oggi, sabato 27 giugno, un minivan con a bordo un’intera famiglia di origini egiziane si è ribaltato improvvisamente senza il coinvolgimento di altri mezzi. Una giovane mamma di soli 24 anni è morta sul colpo, mentre suo figlio di sei mesi si trova ora ricoverato in terapia intensiva in condizioni critiche, dopo essere stato sbalzato dal mezzo e finito in una scarpata. Feriti in modo serio anche altri due adulti e due bambini di 10 e 12 anni.

L’ipotesi del colpo di sonno

La famiglia, residente a Reggio Emilia, stava viaggiando in direzione Bologna, non lontano dal bivio che collega la A14 all’autostrada A1 Milano-Napoli. Secondo i primissimi rilievi effettuati dalle pattuglie della sottosezione autostradale Bologna sud e dell’ufficio infortunistica della Polizia Stradale, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo in modo autonomo. L’assenza di altre vetture coinvolte spinge gli inquirenti a ipotizzare che alla base del terribile ribaltamento possa esserci stato un improvviso colpo di sonno o una fatale distrazione al volante. Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il magistrato di turno per coordinare le indagini e accertare le responsabilità.

Come sta il neonato

L’impatto è stato violentissimo e ha causato la morte immediata della 24enne. Nel ribaltamento, il neonato di sei mesi è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, per finire nella scarpata che costeggia la carreggiata autostradale. Soccorso d’urgenza dai sanitari del 118, il piccolo è stato trasportato in codice tre, il massimo livello di gravità, all’ospedale Maggiore di Bologna, dove ora si trova nel reparto di rianimazione pediatrica a lottare tra la vita e la morte.

Le condizioni degli altri feriti

A bordo del veicolo viaggiavano anche altri due bambini e due adulti. I fratellini, rispettivamente di 10 e 12 anni, hanno riportato ferite di media gravità: la sorellina è già stata trasferita in reparto in condizioni stabili, mentre il fratello si trova ancora al pronto soccorso pediatrico in codice arancione. Destano invece maggiore preoccupazione le condizioni degli altri due passeggeri adulti, un uomo di 55 anni e una donna di 48 anni, entrambi ricoverati in codice rosso per i gravi traumi riportati nello scontro.

I soccorsi e il blocco del traffico

La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un dispiegamento massiccio di mezzi di soccorso, tra cui quattro ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso, necessario per accelerare il trasferimento dei feriti più gravi verso il nosocomio bolognese. Per consentire l’intervento in sicurezza dei sanitari, della Polizia Stradale e del personale di Autostrade per l’Italia, il tratto della A14 interessato dall’incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico. La carreggiata è stata riaperta circa un’ora dopo, una volta terminati i rilievi urgenti e le operazioni di sgombero del veicolo incidentato.