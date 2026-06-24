Roma, incidente in via del Tritone: taxi perde il controllo e investe una donna

La vittima ha riportato ferite gravi alle gambe

A Roma in via del Tritone un taxi che si trovava fermo alla stazione di piazza Barberini ha perso il freno a mano ed è finito a tutta velocità su un marciapiede, investendo una donna. L’incidente è avvenuto all’angolo con via Sistina. La donna ha riportato ferite gravi alle gambe. È stata trasportata d’urgenza in ospedale. L’autista del taxi è sotto choc.

(in copertina: immagine di repertorio)





