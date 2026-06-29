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Emanuele Pozzolo, patente sospesa per un anno dopo l’incidente di giugno: «Alcol test con valori oltre la norma»

29 Giugno 2026 - 11:19 Alba Romano
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È il provvedimento emesso dalla prefettura di Biella, che ha raddoppiato la sospensione minima di sei mesi prevista. Il deputato dovrà sottoporsi anche alla visita della commissione medica
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Sospensione della patente di guida per un anno a carico di Emanuele Pozzolo, il parlamentare, ex FdI e da poco passato con il generale Roberto Vannacci, che a inizio giugno, sulla superstrada Biella-Cossato, era finito fuori strada autonomamente con la sua auto, rimanendo illeso. È il provvedimento emesso dalla prefettura di Biella, che ha raddoppiato la sospensione minima di sei mesi prevista. La notizia, anticipata dal quotidiano La Stampa, è stata confermata all’Ansa da fonti qualificate.

Pozzolo era risultato positivo all’alcoltest

Il deputato era risultato positivo, oltre il consentito, al controllo dell’etilometro. Pozzolo, che ha una casa a Campiglia Cervo, inoltre dovrà sottoporsi a un controllo da parte della commissione medica. Il parlamentare aveva spiegato di essersi messo alla guida dopo un pranzo e che era stato un nubifragio a provocare l’uscita di strada.

Foto copertina: ANSA/FABIO FRUSTACI | Emanuele Pozzolo, Futuro Nazionale parla con i giornalisti, Roma 10 giugno 2026

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