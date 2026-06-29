Emanuele Pozzolo, patente sospesa per un anno dopo l’incidente di giugno: «Alcol test con valori oltre la norma»

È il provvedimento emesso dalla prefettura di Biella, che ha raddoppiato la sospensione minima di sei mesi prevista. Il deputato dovrà sottoporsi anche alla visita della commissione medica

Sospensione della patente di guida per un anno a carico di Emanuele Pozzolo, il parlamentare, ex FdI e da poco passato con il generale Roberto Vannacci, che a inizio giugno, sulla superstrada Biella-Cossato, era finito fuori strada autonomamente con la sua auto, rimanendo illeso. È il provvedimento emesso dalla prefettura di Biella, che ha raddoppiato la sospensione minima di sei mesi prevista. La notizia, anticipata dal quotidiano La Stampa, è stata confermata all’Ansa da fonti qualificate.

Pozzolo era risultato positivo all’alcoltest

Il deputato era risultato positivo, oltre il consentito, al controllo dell’etilometro. Pozzolo, che ha una casa a Campiglia Cervo, inoltre dovrà sottoporsi a un controllo da parte della commissione medica. Il parlamentare aveva spiegato di essersi messo alla guida dopo un pranzo e che era stato un nubifragio a provocare l’uscita di strada.

Foto copertina: ANSA/FABIO FRUSTACI | Emanuele Pozzolo, Futuro Nazionale parla con i giornalisti, Roma 10 giugno 2026