Ultime notizie Caldo recordDonald TrumpFentanylMondiali 2026Papa Leone XIVUcraina
CULTURA & SPETTACOLOItaliaMusicaRai

“Latin Grammy Celebra” arriva in Italia: nel 2027 il grande tributo alla musica italiana su Rai 1

03 Luglio 2026 - 18:35 Olga Colombano
L'evento sarà trasmesso in primavera su Rai1
Google Preferred Site

L’Italia si prepara a diventare il palcoscenico di uno dei più importanti eventi internazionali dedicati alla musica. La Latin Recording Academy ha infatti annunciato che il nostro Paese sarà il protagonista di Latin Grammy Celebra, il prestigioso format televisivo che rende omaggio ai grandi protagonisti della musica mondiale. L’appuntamento è fissato per la primavera del 2027, quando Rai 1 trasmetterà in prima serata uno speciale evento che celebrerà il patrimonio musicale italiano. L’annuncio segna un importante riconoscimento internazionale per la musica italiana

Cos’è la Latin Recording Academy e il Latin Grammy Celebra

La Latin Recording Academy è un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro che promuove e valorizza la musica latina e i suoi protagonisti. Considerata la massima autorità mondiale nel settore, riunisce professionisti dell’industria musicale e organizza ogni anno i Latin Grammy Awards, riconosciuti come il più importante premio dedicato alla musica latina. Oltre ai premi, l’Academy promuove numerosi programmi educativi e iniziative culturali attraverso la Latin Grammy Cultural Foundation, sostenendo giovani talenti e contribuendo alla diffusione della cultura musicale a livello internazionale.

La collaborazione con la Rai

Realizzato dalla Rai, broadcaster ufficiale dell’evento, in collaborazione con la Latin Recording Academy, lo show celebrerà il patrimonio musicale italiano, il talento dei suoi artisti più rappresentativi e l’influenza che le canzoni italiane hanno esercitato nel panorama musicale mondiale. Prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time della RAI insieme a Fremantle, Latin Grammy Celebra proporrà una serie di appuntamenti in prima serata con esibizioni dal vivo di grandi interpreti italiani e ospiti internazionali.

Ti potrebbe interessare

Ogni puntata renderà omaggio a uno o più artisti simbolo della musica italiana, scelti in collaborazione con la Latin Recording Academy, valorizzandone il contributo artistico e l’eredità culturale. L’obiettivo è raccontare il repertorio italiano che, nel corso dei decenni, ha saputo superare i confini nazionali, influenzando generazioni di musicisti e conquistando il pubblico internazionale. La scelta dell’Italia come Paese ospite conferma il ruolo centrale della sua tradizione musicale nel panorama globale e rafforza il dialogo culturale tra il mondo della musica italiana e quello latino, da sempre accomunati da una forte affinità musicale.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

«Sospendete Temptation Island», l’esposto per fermare le nuove puntate. L’attacco sui contratti dal Codacons dopo lo scandalo di Sara e Gabriele

2.

«Ho raccontato la mia vita come un’opera d’arte», Pupo fa l’orale di Maturità e poi si esibisce al piano: com’è andato l’esame – Il video

3.

Salvini vuole Barbara d’Urso in Rai (ma c’è il veto di Mediaset)

4.

Temptation island e i dubbi sulla “coppia finta”, il caso della live porno di Sara e Gabriele e la produzione che «non sapeva nulla» – Il video

5.

Cara Delevingne e Amber Heard, perché Johnny Depp «era impazzito» per colpa loro. La voce su Musk e la confessione: «C’è stato qualcosa»

leggi anche
CULTURA & SPETTACOLO

L’esordio di Delia: «Al concerto del Primo Maggio ho peccato di ingenuità. ‘Al mio paese’? Non è una canzone sui problemi del Meridione». L’intervista

Di Gabriele Fazio
pupo-esame-maturita-come-e-andato
CULTURA & SPETTACOLO

«Ho raccontato la mia vita come un’opera d’arte», Pupo fa l’orale di Maturità e poi si esibisce al piano: com’è andato l’esame – Il video

Di Alba Romano
Village People
CULTURA & SPETTACOLO

Addio a Victor Willis, è morto il leader dei Village People. La dipendenza, i guai con la giustizia e quali brani aveva scritto: l’addio della band – Il video

Di Giulia Norvegno