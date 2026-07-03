“Latin Grammy Celebra” arriva in Italia: nel 2027 il grande tributo alla musica italiana su Rai 1

L'evento sarà trasmesso in primavera su Rai1

L’Italia si prepara a diventare il palcoscenico di uno dei più importanti eventi internazionali dedicati alla musica. La Latin Recording Academy ha infatti annunciato che il nostro Paese sarà il protagonista di Latin Grammy Celebra, il prestigioso format televisivo che rende omaggio ai grandi protagonisti della musica mondiale. L’appuntamento è fissato per la primavera del 2027, quando Rai 1 trasmetterà in prima serata uno speciale evento che celebrerà il patrimonio musicale italiano. L’annuncio segna un importante riconoscimento internazionale per la musica italiana

Cos’è la Latin Recording Academy e il Latin Grammy Celebra

La Latin Recording Academy è un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro che promuove e valorizza la musica latina e i suoi protagonisti. Considerata la massima autorità mondiale nel settore, riunisce professionisti dell’industria musicale e organizza ogni anno i Latin Grammy Awards, riconosciuti come il più importante premio dedicato alla musica latina. Oltre ai premi, l’Academy promuove numerosi programmi educativi e iniziative culturali attraverso la Latin Grammy Cultural Foundation, sostenendo giovani talenti e contribuendo alla diffusione della cultura musicale a livello internazionale.

La collaborazione con la Rai

Realizzato dalla Rai, broadcaster ufficiale dell’evento, in collaborazione con la Latin Recording Academy, lo show celebrerà il patrimonio musicale italiano, il talento dei suoi artisti più rappresentativi e l’influenza che le canzoni italiane hanno esercitato nel panorama musicale mondiale. Prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time della RAI insieme a Fremantle, Latin Grammy Celebra proporrà una serie di appuntamenti in prima serata con esibizioni dal vivo di grandi interpreti italiani e ospiti internazionali.

Ogni puntata renderà omaggio a uno o più artisti simbolo della musica italiana, scelti in collaborazione con la Latin Recording Academy, valorizzandone il contributo artistico e l’eredità culturale. L’obiettivo è raccontare il repertorio italiano che, nel corso dei decenni, ha saputo superare i confini nazionali, influenzando generazioni di musicisti e conquistando il pubblico internazionale. La scelta dell’Italia come Paese ospite conferma il ruolo centrale della sua tradizione musicale nel panorama globale e rafforza il dialogo culturale tra il mondo della musica italiana e quello latino, da sempre accomunati da una forte affinità musicale.