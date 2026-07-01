Addio a Victor Willis, è morto il leader dei Village People. La dipendenza, i guai con la giustizia e quali brani aveva scritto: l’addio della band – Il video

Il mondo della musica dance piange Victor Willis, storico frontman dei Village People, morto nel giorno del suo 75mo compleanno. Cresciuto tra i banchi di una chiesa battista di San Francisco, dove il padre predicava e lui imparava a cantare gospel, Willis aveva costruito le basi vocali che lo avrebbero poi reso una delle voci più riconoscibili della disco music internazionale.

Come è nato il gruppo Village People con Victor Willis

Tutto partì nel 1977, quando Willis incrociò la strada dei produttori Jacques Morali ed Henri Belolo. All’inizio il suo compito era marginale, cantare i cori per un disco del trio The Ritchie Family, ma una volta chiuso quel lavoro Morali gli propose di entrare in un nuovo progetto che i due produttori avevano in mente: un concept group destinato a diventare, appunto, i Village People.

I primi successi e le canzoni scritte da Willis

Le prime quattro tracce del gruppo, San Francisco (You’ve Got Me), In Hollywood (Everyone’s a Star), Fire Island e Village People, furono incise da Willis insieme a coristi professionisti e finirono nell’album d’esordio uscito nel 1977, che scalò velocemente le classifiche dance conquistando anche il pubblico estero. Fino al 1980, anno in cui lasciò la formazione, Willis firmò come coautore alcuni dei brani più celebri della band, tra cui Macho Man, YMCA, In the Navy e Go West.

Gli anni difficili tra dipendenza e problemi con la giustizia

Il decennio successivo all’addio al gruppo fu segnato da un periodo complicato, con difficoltà personali e guai giudiziari legati all’abuso di sostanze. Willis riuscì a uscirne solo nel 2007, quando completò un percorso di disintossicazione che gli permise di rimettersi in piedi.

Il ritorno sul palco con i Village People nel 2017

Dieci anni dopo, nel 2017, Willis tornò a vestire i panni di frontman dei Village People, riprendendo a esibirsi nei tour internazionali del gruppo che aveva contribuito a lanciare. Una seconda vita sul palco che ha accompagnato l’artista fino alla sua scomparsa.