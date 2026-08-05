Un drone e un detonatore sono stati trovati all’aeroporto di Lipsia in Germania

Il traffico aereo è stato sospeso dopo il ritrovamento nei pressi della pista e l'incidente che ha coinvolto un cargo Dhl. La polizia non esclude il coinvolgimento di agenti russi

Il traffico aereo all’aeroporto di Lipsia/Halle, nella Germania orientale, è stato temporaneamente sospeso nella notte tra martedì e mercoledì dopo una serie di episodi che hanno fatto scattare l’allarme sicurezza. Tutto è iniziato quando un aereo cargo di Dhl, poco dopo il decollo, avrebbe colpito un oggetto non identificato ed è stato costretto a un atterraggio precauzionale ad Hannover. Poco prima, nei pressi della pista, era stato individuato un altro oggetto sospetto che ha portato alla chiusura di parte dell’aeroporto e all’intervento degli artificieri. Secondo quanto riferito dalla polizia federale, tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella che i droni possano essere riconducibili ad agenti russi, anche se al momento non ci sono conferme. «La situazione non è ancora chiara», ha dichiarato un portavoce all’Afp, precisando che «non esiste alcun pericolo per la popolazione».

Il drone ritrovato vicino alla pista

Poco prima di mezzanotte era stato segnalato un oggetto volante non identificato nei pressi dell’aeroporto. L’avvistamento aveva costretto diversi voli cargo e un aereo di linea a essere dirottati verso altri aeroporti. Durante le verifiche, gli investigatori hanno poi trovato un oggetto nell’area della pista sud, facendo intervenire un robot artificiere. Secondo il quotidiano Bild, si trattava di un drone al quale era stato fissato un piccolo pacco con un detonatore, classificato dagli investigatori come un potenziale ordigno esplosivo. Sempre secondo il giornale tedesco, il drone si trovava a poca distanza da un aereo cargo della compagnia ucraina Antonov Airlines.

L’aereo colpito durante il decollo

Sempre secondo Bild, il cargo Dhl coinvolto nell’incidente avrebbe urtato un oggetto non ancora identificato subito dopo il decollo da Lipsia/Halle. L’equipaggio ha quindi deciso di dirigersi verso l’aeroporto di Hannover, dove l’aereo è atterrato in sicurezza. I controlli avrebbero evidenziato lievi danni nella parte anteriore dell’aereo. La polizia, tuttavia, non ha confermato questa ricostruzione, mentre Dhl ha fatto sapere di essere al lavoro per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. L’amministratore delegato Tobias Meyer ha spiegato che la compagnia dispone di procedure specifiche per situazioni di questo tipo. E che farà il possibile per limitare i disagi ai clienti.

Perché l’aeroporto è considerato strategico

L’aeroporto di Lipsia/Halle ha un ruolo strategico per la Germania perché ospita il principale hub europeo di Dhl Express, viene utilizzato per il trasporto di materiale militare destinato all’esercito tedesco e agli alleati della Nato. È anche una delle basi operative di Antonov Airlines. Negli ultimi anni lo scalo è già stato al centro di altri episodi di sicurezza. Nel 2024 un pacco prese fuoco in un centro Dhl prima di essere caricato su un aereo e i servizi segreti tedeschi indicarono la Russia come possibile responsabile. Nel 2025, invece, una cittadina cinese è stata condannata per spionaggio dopo aver raccolto informazioni sui voli militari in partenza dall’aeroporto. In questo contesto, negli ultimi mesi la Germania ha denunciato un aumento di presunti episodi di sabotaggio, spionaggio e incursioni di droni attribuiti a Mosca. Da parte sua a Russia ha respinto ogni accusa e ha negato qualsiasi coinvolgimento.