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Drone russo insegue un ambulante al mercato, poi gli esplode addosso. Zelensky: «È un safari contro i civili» – Il video

04 Agosto 2026 - 20:44 Olga Colombano
Nel video si vede un venditore di verdure di 52 anni tentare di sfuggire al drone prima di essere ferito dalle schegge
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Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha postato su X un video degli ultimi attacchi con droni che i russi stanno conducendo contro i civili a Cherson, nel sud dell’Ucraina. Nel filmato si vede un uomo che, dopo essersi accorto della presenza del drone sopra di lui, inizia a correre intorno al proprio furgone nel tentativo di seminarlo. Per diversi secondi cerca di sfuggire all’inseguimento, fino a quando il drone esplode proprio di fianco a lui. Secondo quanto scritto dallo stesso presidente ucraino, l’uomo è rimasto ferito da diverse schegge, riportando anche una commozione cerebrale e un trauma, ma è sopravvissuto all’attacco.

Il venditore di verdure ferito nell’attacco

Come riportato dalla Bbc, il governatore regionale di Cherson ha successivamente pubblicato un video che mostra l’uomo ferito dopo l’attacco. Si tratta di Yuriy, un venditore ambulante di verdure di 52 anni, ripreso mentre parla dal letto dell’ospedale. L’uomo ha raccontato che lui e la moglie avevano appena iniziato a sistemare alcune casse di verdure vicino al furgone quando ha sentito il caratteristico rumore di un drone sopra la testa. Quando la moglie è riuscita ad allontanarsi, il drone avrebbe invece seguito lui. Yuriy ha spiegato di aver sollevato alcune teste d’aglio verso la telecamera del drone per mostrare che non stava cercando di nascondersi o filmarlo. «Si poteva vedere che avevo pomodori fuori, alcuni cetrioli e melanzane stesi sul pavimento», ha raccontato. Secondo il suo racconto, il drone avrebbe continuato a seguirlo anche mentre cercava riparo, arrivando persino sotto l’ombrellone vicino al quale si trovava.

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Il commento del presidente Ucraino

Nel commentare il video, Zelensky ha accusato le forze russe di utilizzare i droni per colpire deliberatamente i civili. «I russi hanno persino ammesso il crimine, senza mostrare alcun rimorso e vantandosi apertamente di tormentare la popolazione», ha scritto il presidente ucraino. Zelensky ha poi aggiunto che «il mondo deve vedere tutto questo» e ogni prova, a suo giudizio, delle azioni compiute dalla Russia contro la popolazione civile. Il presidente ha quindi lanciato un appello alla comunità internazionale affinché continui a esercitare pressione sulla Russia per spingerla verso la pace, invece di permetterle di ampliare l’utilizzo dei droni. Infine ha ringraziato «tutti coloro che sono al fianco dell’Ucraina».

La situazione a Cherson

Gli attacchi con droni contro i civili nelle zone di prima linea sono stati definiti da alcuni osservatori come una forma di «safari umano». L’utilizzo di piccoli droni commerciali è ormai una pratica diffusa sul fronte, dove vengono impiegati dai militari per individuare e colpire obiettivi. A Cherson, però, una città vicina ai territori occupati dalla Russia, sono stati documentati anche episodi in cui i droni sarebbero stati utilizzati contro persone che non avevano un ruolo militare, con gli stessi operatori che avrebbero poi diffuso i video degli attacchi. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite del 2025, le forze armate russe avrebbero ripetutamente ucciso e ferito civili nell’area di Cherson utilizzando droni per colpirli.

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