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Attentato al ristorante italiano di Mosca, salgono a 5 i morti. L’Ambasciata russa: «Gli ucraini vogliono intimidire chi va a lavorare lì»

02 Agosto 2026 - 15:36 Alba Romano
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Tra le vittime ci sarebbe anche l'esecutrice dell'attentato, la donna che ha introdotto nel ristorante un ordigno artigianale durante una cena privata
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Sale a 5 il bilancio delle persone morte nell’attentato di ieri sera, 1 agosto, al ristorante italiano Balzi Rossi di Mosca. Due feriti che si trovavano in ospedale sono deceduti. È quanto riferiscono i media russi. Tra le vittime ci sarebbe anche l’esecutrice dell’attentato, la donna che ha introdotto nel ristorante un ordigno artigianale durante una cena privata. Sono invece 19 i feriti. Quando c’è stata l’esplosione, il ristorante con terrazza all’aperto su Piazza Kudrinskaya era chiuso per un evento privato. Nel locale si stava svolgendo una festa per un generale e fuori dal ristorante erano parcheggiate molte auto con targa nera, cioè appartenenti a militari. Lo chef del ristorante è italiano.

L’accusa dell’Ambasciata russa in Italia

Sull’accaduto ora è intervenuta anche l’ambasciata russa in Italia, che ha accusato «i terroristi ucraini» di aver scelto il ristorante italiano con l’obiettivo di «intimidire gli italiani che lavorano in Russia, far intendere che anche loro sono nel mirino e possono in qualsiasi momento essere le prossime vittime di questi mascalzoni». Al momento, tuttavia, non sono state fornite prove pubbliche a sostegno di questa ricostruzione.

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