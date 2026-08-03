Drone ucraino si schianta sulla spiaggia in Russia: 7 morti e 40 feriti – Il video

Il tragico impatto dei frammenti di un drone abbattuto dalla contraerea russa sulla spiaggia di Arkhipo-Osipovka, sul Mar Nero

Un attacco di droni dall’Ucraina indirizzato verso un obiettivo militare in Russia ha causato, oggi 3 agosto, 7 morti e 40 feriti sulla spiaggia di Arkhipo-Osipovka a Gelendzhik, sul Mar Nero. È quanto riportato dal quartier generale regionale per la gestione delle emergenze del Territorio di Krasnodar, citato dall’agenzia Tass. Secondo le autorità locali, le vittime sarebbero state colpite dai frammenti di un drone abbattuto dalla contraerea russa, precipitati sulla spiaggia mentre era affollata di bagnanti. Gelendzhik è una località sulla costa russa del Mar Nero. A circa 25 chilometri di distanza si trova Capo Idokopas, dove sorge il cosiddetto «palazzo di Putin», un complesso di edifici di oltre 17 mila metri quadrati che secondo esponenti dell’opposizione apparterrebbe al presidente russo.

Il «Palazzo di Putin»

Il complesso è al centro di un acceso dibattito dal gennaio 2021, quando la Fondazione per la lotta alla corruzione, fondata dall’oppositore Alexei Navalny, pubblicò un’inchiesta video in cui sosteneva che la proprietà, stimata all’epoca in circa un miliardo di euro, fosse stata finanziata anche da imprenditori vicini al Cremlino. Il documentario mostrava presunti progetti architettonici della residenza e fotografie degli interni. Da parte sua, Vladimir Putin ha sempre respinto queste ricostruzioni, negando qualsiasi legame con l’immobile. In seguito l’oligarca Arkady Rotenberg ne rivendicò la proprietà, sostenendo di voler trasformare il complesso in un resort di lusso, ma successive inchieste giornalistiche hanno continuato a mettere in dubbio questa versione, indicando altri uomini d’affari vicini al Cremlino tra i possibili controllori della residenza.