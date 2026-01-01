Zelensky: «Accordo pronto al 90%, ma no alla fine della guerra a ogni costo». Wsj: «Per la Cia non era la dacia di Putin l’obiettivo del raid ucraino» – La diretta
L’accordo di pace tra Russia e Ucraina sarebbe pronto a 90%, secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso di fine anno. Manca però l’ultima parte, spiega nel video diffuso su Telegram, quella cruciale: «È questo 10% che determinerà il destino della pace, il destino dell’Ucraina e dell’Europa». Intanto secondo il Wall street journal, funzionari della Cia sostengono che il presunto attacco con i droni russi alla dacia di Putin aveva come obiettivo un sito militare nella zona. Il vero obiettivo non sarebbe stato quindi il presidente russo, come Putin ha confermato al telefono con Donald Trump. il direttore della Cia John Ratcliffe ha anche informato Trump sulla valutazione, secondo i funzionari citati dal Wsj, dopo la telefonata con Mosca.
Media russi, drone ucraino su hotel a Cherson: almeno 24 morti
Almeno 24 persone sono state uccise e oltre 50 sono rimaste ferite in un attacco con drone a un bar e un hotel nella regione di Cherson, ha dichiarato il governatore russo Vladimir Saldo. Lo scrive l’agenzia russa Tass. «Ieri sera, il nemico ha effettuato un attacco deliberato con drone su un luogo in cui i civili stavano festeggiando il Capodanno. Tre droni hanno attaccato un bar e un hotel nell’insediamento di Khorly, sulla costa del Mar Nero. Secondo i primi rapporti, oltre 50 persone sono rimaste ferite e 24 sono state uccise», ha scritto su Telegram. Il governatore ha sottolineato che l’attacco è avvenuto intorno a mezzanotte.
«I numeri – scrive su Telegram Vladimir Saldo, capo dell’amministrazione russa di Cherson – sono in fase di chiarimento». Secondo quanto riporta «molti sono stati bruciati vivi. Un bambino è morto. Questo crimine, in sostanza, è paragonabile a quello della Casa dei Sindacati di Odessa. Uno dei droni trasportava una miscela incendiaria. I militanti di Kiev hanno usato le stesse miscele per bruciare i nostri campi quest’estate. Ora hanno deliberatamente bruciato delle persone. Ecco come appare la ‘pace’ che Zelenskyy afferma di voler raggiungere. Ciò che è particolarmente cinico è che l’attacco è avvenuto dopo la missione di ricognizione, quasi a mezzanotte. A causa dell’enorme incendio, non è stato possibile salvare altre persone. L’incendio è stato spento solo nelle prime ore del mattino. I medici stanno ora lottando per salvare la vita delle vittime. La regione di Cherson è in lutto con le famiglie delle vittime. Verrà fornito tutto il supporto necessario».
Kim Jong Un fa gli auguri ai soldati sul fronte ucraino
l leader nordcoreano Kim Jong Un ha augurato un felice anno nuovo ai soldati e agli ufficiali dell’Esercito Popolare Coreano impegnati in operazioni all’estero, secondo l’agenzia Kcna. Lo riporta l’agenzia russa Tass. «Pyongyang e Mosca vi sostengono. Grazie al vostro sacrificio e alla vostra dedizione, la fratellanza militare, l’amicizia e le indissolubili relazioni di alleanza tra la Rpdc e la Russia si stanno rafforzando», ha dichiarato Kim Jong Un. Il leader nordcoreano ha invitato i soldati dell’Kpa a mantenere il coraggio «per il fraterno popolo russo, per l’alto spirito e la dignità dei coreani, per l’onore incrollabile del nostro Stato».
Wsj: «Per Cia dacia Putin non era obiettivo attacco»
econdo funzionari statunitensi, la Cia ha valutato che l’Ucraina non stava prendendo di mira una residenza utilizzata dal presidente russo Vladimir Putin in un recente attacco con droni nel nord del suo paese, smentendo un’affermazione fatta dal leader russo al presidente Donald Trump in una telefonata di lunedì. Lo scrive la Cnn.
Ieri il direttore della Cia John Ratcliffe ha informato Trump sulla valutazione, hanno affermato i funzionari. La Russia aveva pubblicamente sollevato accuse secondo cui l’Ucraina avrebbe tentato di colpire la casa di Putin lunedì, e Trump aveva dichiarato ai giornalisti che Putin glielo aveva riferito per telefono. All’epoca, il presidente si era detto turbato dall’azione segnalata, apparentemente credendo al leader russo, nonostante l’Ucraina negasse strenuamente di essere dietro a un simile attacco.
Zelensky: «Vogliamo fine della guerra, ma non a ogni costo»
«Cosa vuole l’Ucraina? La pace. A tutti i costi? No. Vogliamo la fine della guerra, ma non la fine dell’Ucraina. Siamo molto stanchi. Siamo pronti ad arrenderci? Chiunque la pensi così si sbaglia di grosso». Ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso di fine anno, come riportato da Ukrinform. Zelensky dice che l’accordo di pace per porre fine al conflitto con la Russia è «pronto al 90%», aggiungendo che il restante 10% «contiene tutto, in realtà». «È questo 10% che determinerà il destino della pace, il destino dell’Ucraina e dell’Europa»,
Zelensky ha sottolineato che i russi stanno ora cercando di ingannare il mondo e ha esortato a non seguire l’esempio dell’aggressore. «”Fuori dal Donbass e tutto sarà finito”. Ecco come suona l’inganno tradotto dal russo. Tradotto in ucraino, inglese, tedesco, francese e, in effetti, in qualsiasi lingua del mondo. C’è ancora qualcuno che ci crede? Purtroppo. Perché ancora troppo spesso evitano la verità, chiamatela diplomazia, anche se è solo una bugia in giacca e cravatta. Ed è per questo che c’è pressione sull’Ucraina, sì».
Secondo Zelensky, l’Ucraina deve costantemente dimostrare ciò che sembrava ovvio da tempo: dopo l’occupazione della Crimea, la presa di parte delle regioni di Donetsk e Lugansk, l’invasione su vasta scala del 24 febbraio, dopo Bucha, Mariupol, Olenivka e tutto ciò che il Cremlino ha fatto in tutto questo tempo, «prenderli in parola è semplicemente una condanna».