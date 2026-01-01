Zelensky: «Accordo pronto al 90%, ma no alla fine della guerra a ogni costo». Wsj: «Per la Cia non era la dacia di Putin l’obiettivo del raid ucraino» – La diretta

Attacchi di droni anche nella notte di Capodanno tra russi e ucraini. Secondo media di Mosca, un drone di Kiev ha colpito un hotel a Cherson uccidendo almeno 24 persone

L’accordo di pace tra Russia e Ucraina sarebbe pronto a 90%, secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso di fine anno. Manca però l’ultima parte, spiega nel video diffuso su Telegram, quella cruciale: «È questo 10% che determinerà il destino della pace, il destino dell’Ucraina e dell’Europa». Intanto secondo il Wall street journal, funzionari della Cia sostengono che il presunto attacco con i droni russi alla dacia di Putin aveva come obiettivo un sito militare nella zona. Il vero obiettivo non sarebbe stato quindi il presidente russo, come Putin ha confermato al telefono con Donald Trump. il direttore della Cia John Ratcliffe ha anche informato Trump sulla valutazione, secondo i funzionari citati dal Wsj, dopo la telefonata con Mosca.