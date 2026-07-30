L’«oggetto non identificato» nello spazio aereo della Polonia

La polizia trova un cratere e detriti. Sotto accusa i russi

La polizia polacca ha trovato un cratere e detriti sparsi in un campo. Molto probabilmente lasciati da un oggetto non identificato scomparso dai radar dell’esercito che lo stavano monitorando nello spazio aereo nazionale durante i raid russi sull’Ucraina, hanno dichiarato le autorità giovedì 30 luglio. La Polonia ha fatto decollare i caccia per mettere in sicurezza il proprio spazio aereo dopo che i raid aerei russi hanno ucciso almeno 13 persone nella vicina Ucraina, tra cui una a Kiev, la capitale, in attacchi che si sono estesi fino alla città occidentale di Leopoli.

Il cratere in Polonia

«Un oggetto non identificato in movimento verso ovest è stato rilevato nello spazio aereo polacco», ha dichiarato il comando operativo delle forze armate, aggiungendo che è scomparso dai radar poco dopo l’avvistamento alle 3:40 del mattino. Un elicottero Mi-24, che si è recato nell’ultima posizione dell’oggetto per verificare e confermare i dati radar, ha individuato il probabile luogo dell’impatto. «Un equipaggio di elicottero ha individuato il probabile luogo dell’impatto dell’oggetto in una zona non edificata vicino al villaggio di Tarnawa-Kolonia, nella provincia di Lublino». Il cratere risultante era largo circa 10 metri, ha aggiunto il Ministero dell’Interno. La polizia della regione di Lublino ha dichiarato di aver ricevuto una segnalazione di un forte boato nella contea di Bilgoraj, tra i villaggi di Tarnawa-Kolonia e Biskupice.

Cratere e detriti

«Gli agenti hanno scoperto un cratere e detriti sparsi di un oggetto non identificato in un campo situato a circa 2 km dagli edifici più vicini, tra i villaggi», ha aggiunto la polizia.

Le sirene hanno suonato a Lublino per alcuni minuti per avvertire dell’arrivo degli attacchi russi, secondo quanto riportato dai media.