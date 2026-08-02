Nel carcere di Napoli il corriere della droga è un drone: intecettato un velivolo con un chilo di hashish per i detenuti

Secondo la polizia penitenziaria i droni sono usati anche per far arrivare nel carcere telefoni con cui i detenuti comunicano con l'esterno

Un drone particolarmente sofisticato è riuscito a superare i sistemi di contrasto e a consegnare un carico di droga all’interno del carcere di Poggioreale, a Napoli. Il velivolo era stato individuato dalla polizia penitenziaria, ma il tentativo di bloccarlo non è riuscito a impedirne l’arrivo nei pressi di una cella.

Gli agenti hanno isolato il locale e, durante la successiva perquisizione, hanno trovato circa 600 grammi di hashish. Nel corso di ulteriori controlli è stato scoperto un secondo quantitativo della stessa sostanza, pari a 400 grammi, nascosto in un’altra cella. Complessivamente è stato quindi sequestrato un chilo di hashish che era entrato nel penitenziario attraverso il drone.

I nuovi nemici della polizia penitenziaria: i droni

Secondo il sindacato della polizia penitenziaria (Uspp), l’episodio conferma le difficoltà quotidiane affrontate dal personale nel contrastare l’utilizzo di droni sempre più avanzati, impiegati per far arrivare nelle carceri sostanze stupefacenti e telefoni cellulari. Una modalità che, evidenzia l’Uspp, può consentire anche alla criminalità organizzata di mantenere collegamenti con l’esterno.

Il sindacato chiede l’introduzione urgente di strumenti più efficaci, tra cui inibitori di segnale e sistemi anti-drone di nuova generazione.

I precedenti

Secondo i dati diffusi dall’Uspp, nel solo mese di giugno a Poggioreale erano stati bloccati sei droni e sequestrati circa 2,5 chili di hashish e 76 telefoni, tra smartphone e apparecchi di dimensioni ridotte.

Un altro intervento, reso noto il 23 luglio, aveva portato al ritrovamento di undici cellulari (otto smartphone e tre microtelefoni) e di 200 grammi di hashish. In quella occasione il sindacato aveva denunciato una carenza di circa 200 agenti nell’organico dell’istituto.

La situazione del carcere di Napoli

Secondo la scheda aggiornata al 30 luglio dal ministero della Giustizia, nel carcere di Poggioreale sono presenti 2.287 detenuti, a fronte di 1.616 posti regolamentari, 259 dei quali indicati come non disponibili.