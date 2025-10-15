Nordio: "Sovraffollamento carcerario problema annoso, stiamo intervenendo" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2025 Il sovraffollamento carcerario è una situazione sicuramente molto difficile che però si è sedimentata non negli anni, ma nei decenni, e di questo parlano le cifre. Cosa stiamo facendo? Beh, intanto abbiamo, come sapete, istituito il nuovo commissario per l'edilizia carceraria. Faccio alcuni nomi: interventi in corso di realizzazione e di prossima ultimazione si annotano tra gli istituti di Cagliari, Milano Opera, Milano Bollate, Roma Rebibbia, Bologna, Gorizia e Agrigento. Inoltre, sono stati affidati gli appalti integrati di nuovi padiglioni di Vigevano, Rovigo, Ferrara, Viterbo, Perugia, Civitavecchia e Santa Maria Capua Vetere, la cui realizzazione dovrà essere ultimata entro il 2026. Attraverso tali interventi, saranno creati 2574 nuovi posti detentivi. A questi si aggiungono altri 524 posti recuperati in interventi in corso nelle strutture di Napoli Poggioreale, Udine, Brindisi, Potenza e altro. Non mi dilungo sul fatto, perché il tempo è scaduto, che però stiamo anche intervenendo per ridurre la popolazione carceraria, per ridurre la carcerazione preventiva e nel tentativo di far espiare la pena di detenuti extracomunitari nei Paesi di origine, oltre a quella ben nota di una detenzione differenziata per tossicodipendenti" così il Ministro Nordio durante il question time alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev