La foto della coda di auto spacciato per la fuga dalla Crimea è un ingorgo in Armenia
Circola un’immagine che riprende una lunghissima fila di auto ferme lungo quella che sembra un’autostrada. Chi lo rilancia sostiene che mostri cittadini russi in fuga dalla Crimea, a bordo delle proprie macchine, dopo i recenti attacchi dell’Ucraina contro la penisola, annessa illegalmente dalla Russia nel 2014. Di fatto, non mostra i russi in fuga dalla Crimea, ma un ingorgo provocato in Armenia il 19 aprile 2026 dal corteo del primo ministro Nikol Pashinyan.
Il contenuto sotto analisi
Nell’immagine si vede una coda di automobili ferme lungo una carreggiata, dove non è possibile riscontrare un cartello o indicazione che ci indichi il punto esatto dove è stata ripresa. Chi la condivide ci appoggia sopra la cornice della fuga dalla Crimea.
La scena riguarda l’Armenia
La scena era già online ben prima degli attacchi di giugno in Crimea. Di fatto, è stata pubblicata il 19 aprile 2026 sul canale YouTube di MediaHub Tv, una emittente digitale armena.
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Secondo la didascalia che accompagna il video, la scena mostra un ingorgo lungo quattro chilometri provocato dal passaggio del corteo di auto del primo ministro armeno Nikol Pashinyan. Di fatto, il filmato è di due mesi più vecchio degli attacchi ucraini di giugno a cui viene agganciato, e arriva da un altro Paese.
Conclusioni
L’immagine mostra l’ingorgo causato in Armenia dal corteo di Pashinyan il 19 aprile 2026, non la fuga dei russi dalla Crimea del giugno seguente.
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