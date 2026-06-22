Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpGiorgia MeloniMaturitàMondiali 2026
POLITICAPunti di VistaVideo

Esercito ucraino colpisce obiettivi militari in Crimea e nel Krasnodar – Il video

22 Giugno 2026 - 16:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Kiev, 22 giugno 2026 Le forze di sicurezza e difesa ucraine (Sbu, Sbs, Gur e Sso) hanno condotto nella notte un attacco a lungo raggio, colpendo obiettivi legati alla logistica militare, al settore petrolifero e alla difesa aerea russa a circa 300 chilometri dalla linea del fronte. Secondo le informazioni diffuse dalle autorità di Kiev, i raid hanno interessato infrastrutture su entrambi i lati dello stretto di Kerch: la logistica marittima per il trasporto di petrolio nella regione russa del Krasnodar e un deposito di carburante nella Crimea occupata, secondo quanto riferisce Volodymyr Zelensky su Telegram. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Lite finale Meloni-Trump: chi ha vinto? «Finiamola qua», l’ordine ai ministri e il rischio della vendetta su gas, vino e dazi a raffica

2.

Meloni a sorpresa dagli Alpini, il bagno di folla dopo lo scontro con Trump: «Avevo bisogno di un po’ di orgoglio nazionale» – Il video

3.

Trump attacca ancora Meloni: «Non si è schierata contro l’Iran, non va bene!»

4.

Il dubbio «clinico» dietro l’insulto di Trump a Meloni, la furia della premier «preoccupata» e il gesto di lei sulla «figuraccia in pubblico»

5.

Salvini difende Meloni: «Trump pensi all’Iran». I sospetti Pd: «Gli attacchi? Un assist a Giorgia per le elezioni»