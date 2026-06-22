Esercito ucraino colpisce obiettivi militari in Crimea e nel Krasnodar – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 22 giugno 2026 Le forze di sicurezza e difesa ucraine (Sbu, Sbs, Gur e Sso) hanno condotto nella notte un attacco a lungo raggio, colpendo obiettivi legati alla logistica militare, al settore petrolifero e alla difesa aerea russa a circa 300 chilometri dalla linea del fronte. Secondo le informazioni diffuse dalle autorità di Kiev, i raid hanno interessato infrastrutture su entrambi i lati dello stretto di Kerch: la logistica marittima per il trasporto di petrolio nella regione russa del Krasnodar e un deposito di carburante nella Crimea occupata, secondo quanto riferisce Volodymyr Zelensky su Telegram. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev