Dopo le frasi di Ben Gvir, interviene Donald Trump: «Sarebbe meglio se gli israeliani non attaccassero Gaza»

Jared Kushner, genero ed inviato del presidente Usa ha incontrato al Cairo una delegazione di Hamas. In serata colloquio con il premier israeliano Netanyahu

In un’intervista rilasciata a Fox News al corrispondente Trey Yingst, il presidente americano Donald Trump ha esortato Israele a interrompere gli attacchi sulla Striscia di Gaza, dichiarando che «sarebbe meglio se gli israeliani non attaccassero Gaza». Trump ha inoltre assicurato che Hamas ha accettato di deporre le armi. Le parole del presidente Usa arrivano dopo le dichiarazioni choc del ministro della Sicurezza nazionale, Ben Gvir. Tra i leader dell’estrema destra, ha suggerito omicidi mirati sulla Striscia in un podcast con Rom Braslavski, ex ostaggio di Hamas: «A Gaza bisogna uccidere da 30 a 40 persone ogni notte».

Incontri diplomatici al Cairo e vertice con Netanyahu

Sul fronte diplomatico si registra un raro e significativo sviluppo: Jared Kushner, genero ed inviato di Trump, ha incontrato al Cairo una delegazione di Hamas guidata dal leader Khalil Al-Hayya, insieme a Nickolay Mladenov (inviato del Board of Peace per Gaza). Si tratta del secondo incontro noto tra Kushner e il gruppo palestinese, dopo quello dell’ottobre 2025 condotto con l’inviato Steve Witkoff che portò al cessate il fuoco e al rilascio degli ostaggi rapiti il 7 ottobre 2023. A seguito dei colloqui in Egitto, Kushner è in programma per incontrare il premier israeliano Benjamin Netanyahu.

Le reazioni di Hamas e la posizione di Israele

Il portavoce di Hamas, Hazem Qassem, ha invitato la presidenza USA a esercitare pressione sul governo d’occupazione affinché rispetti gli impegni della seconda fase del piano di pace, affermando che le parole del presidente americano confermano l’impegno di Washington verso l’accordo. Hamas ha ribadito la volontà di attenersi all’intesa sul disarmo progressivo — annunciata da Trump a fine luglio — a patto che Israele fermi le incursioni e ritiri le proprie truppe, cedendo il controllo della sicurezza a una Forza internazionale di stabilizzazione e a una nuova polizia palestinese. Netanyahu, tuttavia, ha respinto pubblicamente l’impostazione del piano, sostenendo che le forze armate israeliane non si ritireranno finché il disarmo di Hamas non sarà completo.

Scenari politici ed elezioni in Israele

Con le elezioni israeliane all’orizzonte (previste per il 27 ottobre), Trump ha commentato che, pur ritenendo opportuno non interferire direttamente nella campagna elettorale, non esclude di sostenere un candidato.