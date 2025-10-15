Questi non sono giocattoli esplosivi regalati dagli israeliani ai bambini di Gaza

Le immagini provengono da un video datato e riguardante un altro conflitto

Circolano delle immagini che mostrerebbero giocattoli imbottiti di esplosivi, accompagnate da un testo che accusa Israele di averli piazzati deliberatamente a Gaza per colpire i bambini palestinesi. Le immagini, però, non provengono affatto dalla Striscia di Gaza e risultano associate a un gruppo terroristico di un altro Paese.

Le foto vengono accompagnate dal seguente testo:

Difesa Civile di Gaza:

Abbiamo trovato giocattoli per bambini e cibo in scatola imbottiti di esplosivi che i terroristi israeliani hanno deliberatamente piazzato per causare più vittime tra la popolazione civile specialmente tra i bambini che sono sempre stati i loro principali obiettivi.