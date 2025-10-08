Queste foto non mostrano delle spose bambine a Gaza
Circolano due foto dove vengono ritratti diversi uomini in abiti da sposo che camminano accanto a bambine vestite in bianco. Secondo la narrazione che accompagna le immagini, queste sarebbero la prova di un matrimonio di massa tra uomini adulti e spose bambine nella Striscia di Gaza. In realtà, quelle foto raccontano tutt’altro.
Per chi ha fretta
- Le foto riguardano un matrimonio di massa avvenuto a Gaza nel 2009.
- Le bambine nelle foto non sono le spose, ma le damigelle.
- La falsa narrazione sulle due foto circola da anni.
Analisi
Le immagini sono tornate a circolare con la vecchia narrazione:
Spose bambine a Gaza … Io …ma non tradirò mai il mio tricolore sposando queste schifezze
Una delle due foto venne condivisa nel 2019 da Alessandro Meluzzi con la seguente descrizione: «Sono matrimoni islamici con bambine di 10 anni non cresime!».
La testimonianza di Arrigoni
Il giorno in cui venne scattata la foto era presente sul posto Vittorio Arrigoni, descrivendo così la scena in un articolo del 2009 su Infopal:
Io che stavo a 200 metri da dove si è celebrato il matrimonio collettivo, sorseggiando un milkshake, confermo l’autenticità della scena da me sopradescritta: non sono le spose quelle bambine, sono solo le damigelle.
Le altre testimonianze che smentiscono la narrazione
Oltre ad Arrigoni, il giornalista Tim Marshall aveva seguito l’evento per Sky News, contestando tutti coloro che avevano diffuso le foto con la falsa narrazione delle spose bambine. Oltre a Tim, c’erano decine di giornalisti provenienti da tutto il mondo per seguire l’evento. Ecco un video di Al Jazeera English del 2 agosto 2009 che riprende il matrimonio collettivo:
Conclusioni
Le immagini non mostrano spose bambine, ma un matrimonio di massa tenutosi a Gaza nel 2009, a cui parteciparono decine di coppie adulte. Le bambine erano solo damigelle, come confermato da testimoni e giornalisti presenti.
