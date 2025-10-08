Queste foto non mostrano delle spose bambine a Gaza

La scena riguarda un matrimonio di massa, ma tra adulti

Circolano due foto dove vengono ritratti diversi uomini in abiti da sposo che camminano accanto a bambine vestite in bianco. Secondo la narrazione che accompagna le immagini, queste sarebbero la prova di un matrimonio di massa tra uomini adulti e spose bambine nella Striscia di Gaza. In realtà, quelle foto raccontano tutt’altro.

Le immagini sono tornate a circolare con la vecchia narrazione:

Una delle due foto venne condivisa nel 2019 da Alessandro Meluzzi con la seguente descrizione: «Sono matrimoni islamici con bambine di 10 anni non cresime!».

Il giorno in cui venne scattata la foto era presente sul posto Vittorio Arrigoni, descrivendo così la scena in un articolo del 2009 su Infopal:

Io che stavo a 200 metri da dove si è celebrato il matrimonio collettivo, sorseggiando un milkshake, confermo l’autenticità della scena da me sopradescritta: non sono le spose quelle bambine, sono solo le damigelle.