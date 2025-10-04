Questo video non mostra dei palestinesi che pescano grazie alla Flotilla

La scena circola da febbraio 2025

Circola un filmato che mostrerebbe alcuni pescatori palestinesi in spiaggia, utilizzato come prova che sarebbero tornati a pescare grazie alle navi della Flotilla che avrebbero “distratto” l’esercito israeliano. Ma il video non è recente e non ha alcun legame con l’iniziativa.

Per chi ha fretta

Il filmato era già stato pubblicato online mesi prima, a febbraio 2025.

La fonte, un video TikTok, non riporta alcun riferimento alla Flotilla.

Analisi

Il video viene condiviso ccome se fosse recente, accompagnato dal testo: «Mentre Israele dà la caccia alla Flotilla, a Gaza si ritorna a pescare». In un post leggiamo:

I pescatori di Gaza hanno avuto la possibilità di tornare in mare mentre la marina israeliana era impegnata nelle operazioni di abbordaggio e arresto delle 45 navi della Global Sumud Flotilla. La Flotilla, anche se non ha raggiunto le coste dell’enclave – nonostante la nave Mikeno, secondo i tracciamenti, si trovasse a meno di 20 chilometri dalla Striscia – ha comunque creato lo spazio necessario affinché i gazawi potessero pescare senza subire violenze.

La fonte e il mancato riferimento alla Flotilla

Il filmato risulta scaricato dall’account TikTok @yousef_j9000, che lo aveva pubblicato il 3 ottobre 2025.

Nella descrizione non compare alcun riferimento alla Flotilla né indicazioni precise su luogo e data delle riprese.

Il video non è attuale

Una ricerca inversa mostra che lo stesso video era già circolato diversi mesi prima, pubblicato il 1° febbraio 2025 dall’account TikTok @moinalfarra (qui sotto un esempio di condivisione del video su Facebook datata 4 febbraio 2025,).

Conclusioni

Il video dei pescatori di Gaza non è recente e non ha alcun legame con la Flotilla. Di fatto, circola almeno dal febbraio 2025.

