Questa non è la nave Mikeno e non prova il suo arrivo a Gaza

L'imbarcazione ripresa è troppo grande per essere la Mikeno

Dopo il precedente caso, un nuovo video viene diffuso come presunta prova che la nave Mikeno della Global Sumud Flotilla abbia superato il blocco israeliano e sia arrivata a Gaza. Le immagini mostrano una grande nave in porto, presentata come l’imbarcazione protagonista della missione, ma anche questa volta si tratta di un contenuto datato che non mostra affatto la Mikeno.

Per chi ha fretta

Il filmato circolava già dal 10 settembre 2025.

La scena risulta ripresa presso il porto di Sidi Bou Said, in Tunisia.

La Mikeno è molto più piccola rispetto alla nave del video e ha un equipaggio di sole 8 persone.

In alcuni reel si sostiene che la scena mostri altre imbarcazioni in partenza dalla Turchia, ma non è così.

Analisi

Il video viene condiviso con la seguente descrizione:

Nelle immagini la nave Mikeno l’unica che, secondo le fonti turche, ha superato il blocco isr@eliano ed è giunta a G@za!!!

Il video circola da settimane

Il video risulta condiviso il 10 settembre 2025, settimane prima del presunto arrivo della Mikeno a Gaza. Nella descrizione leggiamo che si tratta del porto di Sidi Bou Said, a Tunisi.

In un altro reel, si sostiene che il video mostri delle navi in partenza dalla Turchia, ma non è affatto così.

Non è la Mikeno

L’imbarcazione ripresa non è neanche la Mikeno. L’imbarcazione è di dimensioni più contenute rispetto a quella del video, con a bordo un equipaggio formato da appena 8 persone.

Conclusioni

Il filmato non mostra l’arrivo della Mikeno a Gaza. Si tratta di un video datato, girato a Sidi Bou Said in Tunisia, e raffigura un’imbarcazione ben diversa.

