Questo video non prova l’arrivo della nave Mikeno a Gaza

02 Ottobre 2025 - 14:45 David Puente
La clip circola da settimane e non prova l'arrivo della Flotilla nella Striscia

Un video mostra una nave che si avvicina alla costa, presentato come la prova che la Mikeno della Global Sumud Flotilla sia riuscita a raggiungere Gaza sfuggendo alle navi militari israeliane. La clip ha alimentato l’idea che la missione sia arrivata a destinazione, ma la scena ripresa non è recente e non riguarda affatto l’imbarcazione in questione.

Per chi ha fretta

  • In realtà, la clip non è stata girata a Gaza.
  • Il filmato era già online settimane prima, almeno dal 10 settembre su YouTube.

Analisi

La clip risulta condivisa su TikTok e X come prova dell’arrivo della Mikeno a Gaza:

Il video risulta condiviso anche in Italia:

Video datato e realizzato altrove

Il video non può, in alcun modo, mostrare l’arrivo della Mikeno a Gaza. Infatti, risulta condiviso il 14 settembre su X, almeno dal 10 settembre su Youtube, e pare ripreso in Tunisia:

Conclusioni

Il video non mostra il presunto arrivo della nave Mikeno a Gaza. La clip circola in rete da settimane e non risulta essere una prova che la Global Sumud Flotilla abbia raggiunto la Striscia.

