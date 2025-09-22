Questo video non mostra un backstage segreto della fantomatica “Gazawood”

Come un video artistico e dimostrativo di un regista arabo è stato usato dalla propaganda pro Israele

Circola sui social un video che verrebbe descritto come una prova di un “backstage” della fantomatica “Gazawood” (o “Pallywood”) sfuggito dai canali privati di Hamas. Secondo la narrazione, i miliziani riderebbero mostrando come vengono inscenate le stragi a Gaza per ingannare l’opinione pubblica. La realtà è un’altra, ben diversa da quella raccontata dai canali pro Israele.

Il video viene condiviso con la seguente narrazione:

Una delle foto più iconiche che girano sui social. Il bello è che, sui loro canali privati, i tagliagole di Hamas fanno girare il video del backstage e se ne vantano, facendosi grasse risate alla faccia dei tanti che abboccano. Per fortuna c’è chi li intercetta.