Questo video non mostra un backstage segreto della fantomatica “Gazawood”
Circola sui social un video che verrebbe descritto come una prova di un “backstage” della fantomatica “Gazawood” (o “Pallywood”) sfuggito dai canali privati di Hamas. Secondo la narrazione, i miliziani riderebbero mostrando come vengono inscenate le stragi a Gaza per ingannare l’opinione pubblica. La realtà è un’altra, ben diversa da quella raccontata dai canali pro Israele.
Per chi ha fretta
- Il video non proviene da alcun canale privato di Hamas.
- Era stato pubblicato sull’account Instagram del regista arabo Fawaz Al-Zahrani.
- Fawaz mostra nel suo canale gli effetti speciali realizzati per le sue clip artistiche, non scene di guerra o vittime reali.
Analisi
Il video viene condiviso con la seguente narrazione:
Una delle foto più iconiche che girano sui social. Il bello è che, sui loro canali privati, i tagliagole di Hamas fanno girare il video del backstage e se ne vantano, facendosi grasse risate alla faccia dei tanti che abboccano. Per fortuna c’è chi li intercetta.
Il video non proviene da un canale privato di Hamas
Sui social, gli utenti sostengono che questo video sia “sfuggito di mano” dai canali privati di Hamas.
In realtà, come spiegato dai colleghi Shayan Sardarizadeh e Tal Hagin, il video proviene dall’account Instagram di un regista arabo di nome Fawaz Al-Zahrani (nota: è stato poi cancellato dall’autore).
Conclusioni
Non c’è alcun backstage segreto né materiale trafugato da Hamas. Il video, dove in nessun momento mostra scene con vittime reali, nasce come contenuto artistico e dimostrativo, diffuso pubblicamente dal regista Fawaz Al-Zahrani prima di essere rimosso dal suo profilo.
