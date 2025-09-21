Questa foto di una “strage a Gaza” non è reale

Si tratta di un fotogramma modificato e tratto da un video generato con l'AI

Circola una presunta fotografia che testimonierebbe una strage a Gaza ad opera dell’esercito israeliano. Nell’immagine si vedono numerosi corpi senza vita tra le macerie, mentre risulta strana la mancanza di ulteriori contenuti che ritraggano la scena (foto e video). In realtà, non si tratta di una foto reale, ma un fotogramma modificato tratto da un video TikTok generato con l’Intelligenza Artificiale.

Per chi ha fretta

Non risultano ulteriori immagini e video che riprendano la stessa scena.

Risulta strana la totale assenza di sangue a terra accanto ai cadaveri.

Si tratta di un fotogramma modificato di un video TikTok pubblicato il 16 settembre 2025.

La scritta “Gaza” è stata rimossa digitalmente, alterando la scena.

Nel video sono visibili diversi errori tipici dell’AI, come corpi con due teste, figure deformate e movimenti innaturali.

Analisi

L’immagine viene condivisa su X con l’hashtag #GazaGenocide.

L’immagine risulta condivisa anche da account Facebook italiani:

Il video TikTok

Il frame in questione proviene da un video pubblicato dall’utente @ziaullah9496 su TikTok il 16 settembre 2025.

Rispetto al video originale, il fotogramma è stato modificato per cancellare la scritta “Gaza” visibile a sinistra, alterando anche la finestra accanto che appare allungata.

Gli errori dell’AI

Uno dei corpi a terra ha due teste.

Un uomo, che compare in basso a sinistra, cammina sopra un presunto cadavere, passandoci sopra e colpendo in pieno la testa.

La testa di una persona in piedi si deforma improvvisamente fino ad appiattirsi.

Conclusioni

Non esistono prove di una strage come quella mostrata dall’immagine. Il contenuto è una manipolazione basata su un video AI e diffusa online come se fosse la prova di un’operazione di sterminio da parte di Israele.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.