Anthony Joshua si schianta in auto contro un camion, due morti e diversi feriti in Nigeria: il pugile è stato portato d’urgenza in ospedale – I video

29 Dicembre 2025 - 14:50 Ugo Milano
Il 36enne, in visita da familiari in Nigeria, è stato estratto dalle lamiere della macchina da alcuni ragazzi lì presenti

È di due morti e diversi feriti il bilancio di un tragico incidente stradale in cui è rimasto coinvolto Anthony Joshua, il celebre pugile due volte ex campione del mondo dei pesi massimi. L’auto su cui stava viaggiando il 36enne, reduce dalla vittoria del match show contro lo youtuber Jake Paul, sarebbe finita contro un camion. L’incidente è avvenuto nei pressi di una stazione di servizio sulla superstrada Lagos-Ibadan, in Nigeria. 

La dinamica dell’incidente e i soccorsi tardivi

Il bilancio al momento è provvisorio, ma secondo i media locali almeno due persone avrebbero perso la vita. Stando a quanto si vede nei video, già virali sui social media, i soccorsi avrebbero tardato non poco ad arrivare, tanto che a estrarre Joshua dalle lamiere sarebbe stato un gruppo di ragazzi lì presenti. Il 36enne sarebbe rimasto solo lievemente ferito. 

Il comunicato delle forze dell’ordine

L’unica comunicazione ufficiale riguardo l’incidente, dalla stazione di polizia dello Stato di Ogun, ha confermato la morte di due persone. E ha anticipato che Joshua e altre persone rimaste ferite sono state portate «in un ospedale non specificato». Il pugile era lì per visitare alcuni familiari, residenti proprio a Sagamu. 

