Schianto in Ferrari a Los Angeles, il terribile incidente in cui è morto Vince Zampella – Il video

Il co-creatore di "Call of Duty" è morto sul colpo nell'incidente domenica. Inutili i soccorsi subito prestati da chi ha assistito alla scena

La Ferrari rosso fuoco che esce a tutta velocità da una galleria, le urla di giubilo, poi qualcosa va storto: l’auto si schianta con violenza inaudita contro le barriere di cemento sotto le rocce, va letteralmente in pezzi e poi a fuoco. Sono le tremende immagini dell’incidente stradale in cui ha perso la vita domenica Vince Zampella, noto sviluppatore di videogiochi e co-creatore del popolarissimo “Call of Duty”. Lo schianto è avvenuto domenica fuori da Los Angeles ed è costato la vita a Zampella, 55 anni, e ad un’altra persona di cui non si conosce l’identità che viaggiava con lui. Il noto sviluppatore e imprenditore nel settore dei videogiochi è morto sul colpo tra le fiamme che hanno avvolto la Ferrari, mentre l’altra persona è stata sbalzata fuori dal veicolo ma è morta poi in ospedale. Nelle immagini circolate sui social si vedono alcune persone accorrere verso l’auto nonappena resesi conto della tragedia. Ma il loro intervento ha potuto poco vista la gravità dell’incidente.

Chi era Vince Zampella

Zampella, 55 anni, era a capo di Respawn Entertainment, che aveva co-fondato nel 2010. Prima era stato Ceo di Infinity Ward, lo studio dietro il celebre videogioco di successo “Call of Duty”. Zampella aveva contribuito pure allo sviluppo di altri giochi come “Medal of Honor” e “Titanfall” e più di recente di “Battlefield 6“. La testata specializzata di settore Multiplayer lo definisce «una della figure chiave dell’industria videoludica moderna, in particolare di Electronic Arts».