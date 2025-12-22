Schianto in Ferrari a Los Angeles, la tragica morte del creatore di «Call of Duty» Vince Zampella

Il 55enne è morto sul colpo insieme a un'altra persona nell'incidente in California. Era uno dei più noti sviluppatori di videogame

Grave lutto nel mondo del gaming. È morto in un incidente stradale a Los Angeles Vince Zampella, noto sviluppatore di videogiochi e co-creatore del popolarissimo “Call of Duty”. L’incidente fatale è avvenuto domenica attorno all’ora di pranzo fuori Los Angeles. Secondo quanto ricostruito dalla polizia californiana, la Ferrari su cui Zampella viaggiava è uscita fuori strada ed è andata a sbattere contro una barriera di cemento. L’auto è andata in fiamme e lo sviluppatore è morto sul colpo, mentre un altro passeggero che viaggiava con lui, sbalzato fuori dal veicolo, è morto più tardi in ospedale. Per il momento non si conoscono i dettagli su cosa abbia causato l’incidente.

Chi era Vince Zampella

Zampella, 55 anni, era a capo di Respawn Entertainment, che aveva co-fondato nel 2010. Prima era stato Ceo di Infinity Ward, lo studio dietro il celebre videogioco di successo “Call of Duty”. Zampella aveva contribuito pure allo sviluppo di altri giochi come “Medal of Honor” e “Titanfall” e più di recente di “Battlefield 6“. La testata specializzata di settore Multiplayer lo definisce «una della figure chiave dell’industria videoludica moderna, in particolare di Electronic Arts».