Moise Kean sarà nella Fifa ’26 anche come musicista. Quale brano interpreta e quanti italiani sono finiti nella colonna sonora del videogame più famoso di sempre
Ogni anno, per tutti i player del mondo, il primo passo verso una nuova avventura con FIFA, il videogame di calcio più famoso del pianeta, è la pubblicazione della colonna sonora. Quest’anno però tra i titoli annunciati della nuova edizione, in uscita il 26 settembre (19 settembre per chi ha acquistato in tempo la Ultimate Edition) c’è una sorpresa del tutto particolare: Bombay di KMB. A prima vista potrebbe passare inosservata in mezzo ai 109 brani che compongono la playlist dell’edizione ’26 di FIFA, invece si tratta di un avvenimento, perché KMB in realtà è il nome d’arte da rapper di Moise Kean, attaccante della Fiorentina e della nazionale italiana, vice capocannoniere dello scorso campionato di Serie A con 19 reti. Il singolo è stato pubblicato lo scorso 27 marzo ma non è il primo firmato dal calciatore 25enne ex Juventus, anzi, nel dicembre del 2024 il ragazzo si è proposto sul mercato con l’album Chosen che su Spotify ha raccolto una dignitosissima quantità di stream, superiore a quella di molti artisti italiani in attività.
Un sogno e un record
«Il calcio e la musica sono entrambe passioni che uniscono le persone in tutto il mondo, al di là delle loro differenze – ha dichiarato Moise Kean – Far parte di FC 26, non solo come giocatore ma anche come artista, è per me un sogno che diventa realtà», un sogno ma anche un record, è la prima volta nella storia del popolare videogame infatti che un calciatore disponibile per il gioco firma anche un brano della colonna sonora.
Le colonne sonore di Fifa nella storia della musica
FIFA è un videogame della Electronic Arts che ha una distribuzione a livello mondiale, cosa che rappresenta un inestimabile valore in termini discografici, non è un caso infatti che grandi classici della musica moderna abbiano trovato il successo proprio grazie all’inserimento nella playlist del gioco. Magari i più giovani non possono averne idea, ma senza FIFA Song 2 dei Blur, inserita in FIFA: Road to World Cup 98, probabilmente la conoscerebbero solo i fan della band inglese. Stesso discorso per Tubthumping dei Chumbawamba, colonna sonora di FIFA 98. E Rockafeller Skank di Fatboy Slim, canzone inserita in FIFA 99? Uguale. Nel 2000 una delle canzoni scelte fu Stop the Rock degli Apollo 440. Perfino i Gorillaz usufruirono della distribuzione del videogame, quando nella playlist di FIFA 2002 fu inserita la loro 19-2000 (Soulchild Remix). Nel 2005 invece a far compagnia ai player c’era Take Me Out, meraviglioso brano dei Franz Ferdinand. Mentre in FIFA 2013 si trovavano gli Imagine Dragons e la loro On Top of the World. Moise Kean però non è il primo italiano a finire nella colonna sonora del videogame, quel titolo spetta a Rocco Hunt, nel 2017 infatti fu scelta la sua Sto bene così. Due anni dopo toccò a Ghali e la sua Habibi, mentre nel 2021 a finire nella playlist di FIFA fu NO14, brano firmato dal genietto Thasup con la collaborazione di Dani Faiv.
Tutta la playlist di Fifa ’26
- Ácido Pantera ft. Cantora De Barro – Pájaro Cantor
- Alewya – Selah
- Aminé – Vacay
- Animal Collective – Love On the Big Screen
- AR/CO x Punctual x NewEra – Generation Love
- Artemas – this ones gonna hurt me
- Baby Universe – We Can Pretend
- Bag Raiders, Panama – Flowers
- Barry Can’t Swim & O’Flynn – Kimpton
- Bearcubs – Take Me Home
- Big Wild ft. iDA HAWK – Universe
- Bou ft. DRS – Mercy
- Boy Amor – Surfin’
- Brent de la Cruz – Save Your Breath
- CA7RIEL & Paco Amoroso – IMPOSTOR
- Catching Flies – Iajo
- cheapcuts ft. Benjamin Francis Leftwich – Lately
- corto.alto – DON’T LISTEN
- D.O.D ft. RAHH – Sunshine
- Deki Alem – Fun
- Djo – Back On You
- DNMO & Confz – Slumber
- Dominic Fike – upset & aggressive
- DYSTINCT, 3robi – MA3LISH
- Ebony & AG Beatz – Festas e Manequins
- Ed Sheeran – Symmetry
- Falle Nioke – Heaviness
- Faul & Wad, 4Rain, Anlly Marin – Flores Blancas
- Fred again.. (ft. Skepta & PlaqueBoyMax) – Victory Lap
- Friction ft. Stylo G, Riko Dan & Frisco – Bang Bang
- Good Neighbours – People Need People
- Graft – Headliner
- Gurriers – Erasure
- HAIM – Gone
- hard life – y3llow bike
- Haute & Freddy – Fields of Versailles
- INJI – GOOD TIME GIRL
- Jack Garratt – Higher
- Jadu Heart – U
- Jalen Ngonda – Just As Long As We’re Together
- Jazz Alonso – SCORPION
- JENNIE – like JENNIE
- Jersey – Colors Turn Grey
- Joalin – Camaleón
- John Glacier – Emotions
- Joy Crookes – Fade Your Heart
- Joy Overmono & Skiifall – Lippy
- KILIMANJARO ft. AMAKA – Better Days
- King Princess – Cry Cry Cry
- Kinky – Sonido de la Casa
- KMB – BOMBAY
- Kofi Stone – Colours In My Mind
- Kojey Radical – Conversation
- Labrinth – Stardust
- Little Simz ft. Obongjayar & Moonchild Sanelly – Flood
- Liza ft. 7 – PARALLEL
- Lover’s Skit – Poor Business Man
- Malka – Jilala
- Master Peace – Spin The Block
- Master Peace – There’s No More Underground
- Mei Semones – Dumb Feeling
- Mergui – Risk It All
- Mild Minds – LAST CHANCE
- MORN – Modern Man
- Moses Yoofee Trio ft. ENNY – GREEN LIGHT
- Mumzy Stranger, Muza – KI KORI
- Myd – Our Home
- Myles Smith – Gold
- Nick León ft. Esty & Mediopicky – Millennium Freak
- Obongjayar – Not In Surrender
- Original Koffee – KOFFEE
- Pahua – Gritar
- Papatinho ft. Fernanda Abreu, BK, Naldo, DJ Chernobyl – Passe A Respeitar
- PARTYOF2 – all 4 the best
- PinkPantheress – Girl Like Me
- PLS&TY ft. Sofiya Nzau – Your Love (Antdot Remix)
- Polo & Pan (ft. Metronomy) – Disco Nap
- Pulp – Spike Island
- Raf Saperra & Ikky – Ni Billo
- Reaper – Shark
- reezy – SABÍA QUE NO
- Rels B – UYUNI
- RIO KOSTA – Mountain Top
- Rudimental ft. Idris Elba & Peter Xan – London’s Burning
- Sammy Virji, Skepta – Cops & Robbers
- Sampa The Great – Can’t Hold Us
- Saya Gray – ..THUS IS WHY ( I DON’T SPRING 4 LOVE )
- sheng – BENZ 奔驰
- Silver Gore – All The Good Men
- Sofia Kourtesis – Sisters
- SOMETHING ELSE, Stephan Jolk (feat. BaianaSystem) [Alok, Kawz] – Miçanga
- Sonnee ft. Caleb Virgo – Heartfalls
- Soulwax – Run Free
- Starjunk 95 – Beat Keep Rockin’
- Sudan Archives – DEAD
- Taiki Nulight x P Money x Jolie P – Stay In Your Lane
- The Cure – And Nothing Is Forever (Cosmodelica Electric Eden Remix)
- The Glitch Mob – Wild Inside
- Tom Grennan – Cool With That
- Tshegue – MOTO
- UFOs – UFO
- VLURE ft. Psweatpants – Something Real
- Wesley Joseph ft. Danny Brown – Peace of Mind
- Wet Leg – pond song
- Weval – MOVING ON
- Woodcamp – Eatin’ Good
- Yazmin Lacey – Ain’t I Good For You
- Young Miko – Wassup
- Yuno – Gimme Ocean