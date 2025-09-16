Moise Kean sarà nella Fifa ’26 anche come musicista. Quale brano interpreta e quanti italiani sono finiti nella colonna sonora del videogame più famoso di sempre

Per la prima volta un calciatore disponibile nel videogame della Electronic Arts firma un brano della colonna sonora

Ogni anno, per tutti i player del mondo, il primo passo verso una nuova avventura con FIFA, il videogame di calcio più famoso del pianeta, è la pubblicazione della colonna sonora. Quest’anno però tra i titoli annunciati della nuova edizione, in uscita il 26 settembre (19 settembre per chi ha acquistato in tempo la Ultimate Edition) c’è una sorpresa del tutto particolare: Bombay di KMB. A prima vista potrebbe passare inosservata in mezzo ai 109 brani che compongono la playlist dell’edizione ’26 di FIFA, invece si tratta di un avvenimento, perché KMB in realtà è il nome d’arte da rapper di Moise Kean, attaccante della Fiorentina e della nazionale italiana, vice capocannoniere dello scorso campionato di Serie A con 19 reti. Il singolo è stato pubblicato lo scorso 27 marzo ma non è il primo firmato dal calciatore 25enne ex Juventus, anzi, nel dicembre del 2024 il ragazzo si è proposto sul mercato con l’album Chosen che su Spotify ha raccolto una dignitosissima quantità di stream, superiore a quella di molti artisti italiani in attività.

Un sogno e un record

«Il calcio e la musica sono entrambe passioni che uniscono le persone in tutto il mondo, al di là delle loro differenze – ha dichiarato Moise Kean – Far parte di FC 26, non solo come giocatore ma anche come artista, è per me un sogno che diventa realtà», un sogno ma anche un record, è la prima volta nella storia del popolare videogame infatti che un calciatore disponibile per il gioco firma anche un brano della colonna sonora.

Le colonne sonore di Fifa nella storia della musica

FIFA è un videogame della Electronic Arts che ha una distribuzione a livello mondiale, cosa che rappresenta un inestimabile valore in termini discografici, non è un caso infatti che grandi classici della musica moderna abbiano trovato il successo proprio grazie all’inserimento nella playlist del gioco. Magari i più giovani non possono averne idea, ma senza FIFA Song 2 dei Blur, inserita in FIFA: Road to World Cup 98, probabilmente la conoscerebbero solo i fan della band inglese. Stesso discorso per Tubthumping dei Chumbawamba, colonna sonora di FIFA 98. E Rockafeller Skank di Fatboy Slim, canzone inserita in FIFA 99? Uguale. Nel 2000 una delle canzoni scelte fu Stop the Rock degli Apollo 440. Perfino i Gorillaz usufruirono della distribuzione del videogame, quando nella playlist di FIFA 2002 fu inserita la loro 19-2000 (Soulchild Remix). Nel 2005 invece a far compagnia ai player c’era Take Me Out, meraviglioso brano dei Franz Ferdinand. Mentre in FIFA 2013 si trovavano gli Imagine Dragons e la loro On Top of the World. Moise Kean però non è il primo italiano a finire nella colonna sonora del videogame, quel titolo spetta a Rocco Hunt, nel 2017 infatti fu scelta la sua Sto bene così. Due anni dopo toccò a Ghali e la sua Habibi, mentre nel 2021 a finire nella playlist di FIFA fu NO14, brano firmato dal genietto Thasup con la collaborazione di Dani Faiv.

Tutta la playlist di Fifa ’26