Ultime notizie AtleticaGazaGlobal Sumud FlotillaScuolaUcraina
CULTURA & SPETTACOLOACF FiorentinaCalcioMusicaRapSuoni e VisioniVideogiochi

Moise Kean sarà nella Fifa ’26 anche come musicista. Quale brano interpreta e quanti italiani sono finiti nella colonna sonora del videogame più famoso di sempre

16 Settembre 2025 - 17:33 Gabriele Fazio
embed
Per la prima volta un calciatore disponibile nel videogame della Electronic Arts firma un brano della colonna sonora

Ogni anno, per tutti i player del mondo, il primo passo verso una nuova avventura con FIFA, il videogame di calcio più famoso del pianeta, è la pubblicazione della colonna sonora. Quest’anno però tra i titoli annunciati della nuova edizione, in uscita il 26 settembre (19 settembre per chi ha acquistato in tempo la Ultimate Edition) c’è una sorpresa del tutto particolare: Bombay di KMB. A prima vista potrebbe passare inosservata in mezzo ai 109 brani che compongono la playlist dell’edizione ’26 di FIFA, invece si tratta di un avvenimento, perché KMB in realtà è il nome d’arte da rapper di Moise Kean, attaccante della Fiorentina e della nazionale italiana, vice capocannoniere dello scorso campionato di Serie A con 19 reti. Il singolo è stato pubblicato lo scorso 27 marzo ma non è il primo firmato dal calciatore 25enne ex Juventus, anzi, nel dicembre del 2024 il ragazzo si è proposto sul mercato con l’album Chosen che su Spotify ha raccolto una dignitosissima quantità di stream, superiore a quella di molti artisti italiani in attività.

Un sogno e un record

«Il calcio e la musica sono entrambe passioni che uniscono le persone in tutto il mondo, al di là delle loro differenze – ha dichiarato Moise Kean – Far parte di FC 26, non solo come giocatore ma anche come artista, è per me un sogno che diventa realtà», un sogno ma anche un record, è la prima volta nella storia del popolare videogame infatti che un calciatore disponibile per il gioco firma anche un brano della colonna sonora.

Le colonne sonore di Fifa nella storia della musica

FIFA è un videogame della Electronic Arts che ha una distribuzione a livello mondiale, cosa che rappresenta un inestimabile valore in termini discografici, non è un caso infatti che grandi classici della musica moderna abbiano trovato il successo proprio grazie all’inserimento nella playlist del gioco. Magari i più giovani non possono averne idea, ma senza FIFA Song 2 dei Blur, inserita in FIFA: Road to World Cup 98, probabilmente la conoscerebbero solo i fan della band inglese. Stesso discorso per Tubthumping dei Chumbawamba, colonna sonora di FIFA 98. E Rockafeller Skank di Fatboy Slim, canzone inserita in FIFA 99? Uguale. Nel 2000 una delle canzoni scelte fu Stop the Rock degli Apollo 440. Perfino i Gorillaz usufruirono della distribuzione del videogame, quando nella playlist di FIFA 2002 fu inserita la loro 19-2000 (Soulchild Remix). Nel 2005 invece a far compagnia ai player c’era Take Me Out, meraviglioso brano dei Franz Ferdinand. Mentre in FIFA 2013 si trovavano gli Imagine Dragons e la loro On Top of the World. Moise Kean però non è il primo italiano a finire nella colonna sonora del videogame, quel titolo spetta a Rocco Hunt, nel 2017 infatti fu scelta la sua Sto bene così. Due anni dopo toccò a Ghali e la sua Habibi, mentre nel 2021 a finire nella playlist di FIFA fu NO14, brano firmato dal genietto Thasup con la collaborazione di Dani Faiv.

Tutta la playlist di Fifa ’26

  1. Ácido Pantera ft. Cantora De Barro – Pájaro Cantor
  2. Alewya – Selah
  3. Aminé – Vacay
  4. Animal Collective – Love On the Big Screen
  5. AR/CO x Punctual x NewEra – Generation Love
  6. Artemas – this ones gonna hurt me
  7. Baby Universe – We Can Pretend
  8. Bag Raiders, Panama – Flowers
  9. Barry Can’t Swim & O’Flynn – Kimpton
  10. Bearcubs – Take Me Home
  11. Big Wild ft. iDA HAWK – Universe
  12. Bou ft. DRS – Mercy
  13. Boy Amor – Surfin’
  14. Brent de la Cruz – Save Your Breath
  15. CA7RIEL & Paco Amoroso – IMPOSTOR
  16. Catching Flies – Iajo
  17. cheapcuts ft. Benjamin Francis Leftwich – Lately
  18. corto.alto – DON’T LISTEN
  19. D.O.D ft. RAHH – Sunshine
  20. Deki Alem – Fun
  21. Djo – Back On You
  22. DNMO & Confz – Slumber
  23. Dominic Fike – upset & aggressive
  24. DYSTINCT, 3robi – MA3LISH
  25. Ebony & AG Beatz – Festas e Manequins
  26. Ed Sheeran – Symmetry
  27. Falle Nioke – Heaviness
  28. Faul & Wad, 4Rain, Anlly Marin – Flores Blancas
  29. Fred again.. (ft. Skepta & PlaqueBoyMax) – Victory Lap
  30. Friction ft. Stylo G, Riko Dan & Frisco – Bang Bang
  31. Good Neighbours – People Need People
  32. Graft – Headliner
  33. Gurriers – Erasure
  34. HAIM – Gone
  35. hard life – y3llow bike
  36. Haute & Freddy – Fields of Versailles
  37. INJI – GOOD TIME GIRL
  38. Jack Garratt – Higher
  39. Jadu Heart – U
  40. Jalen Ngonda – Just As Long As We’re Together
  41. Jazz Alonso – SCORPION
  42. JENNIE – like JENNIE
  43. Jersey – Colors Turn Grey
  44. Joalin – Camaleón
  45. John Glacier – Emotions
  46. Joy Crookes – Fade Your Heart
  47. Joy Overmono & Skiifall – Lippy
  48. KILIMANJARO ft. AMAKA – Better Days
  49. King Princess – Cry Cry Cry
  50. Kinky – Sonido de la Casa
  51. KMB – BOMBAY
  52. Kofi Stone – Colours In My Mind
  53. Kojey Radical – Conversation
  54. Labrinth – Stardust
  55. Little Simz ft. Obongjayar & Moonchild Sanelly – Flood
  56. Liza ft. 7 – PARALLEL
  57. Lover’s Skit – Poor Business Man
  58. Malka – Jilala
  59. Master Peace – Spin The Block
  60. Master Peace – There’s No More Underground
  61. Mei Semones – Dumb Feeling
  62. Mergui – Risk It All
  63. Mild Minds – LAST CHANCE
  64. MORN – Modern Man
  65. Moses Yoofee Trio ft. ENNY – GREEN LIGHT
  66. Mumzy Stranger, Muza – KI KORI
  67. Myd – Our Home
  68. Myles Smith – Gold
  69. Nick León ft. Esty & Mediopicky – Millennium Freak
  70. Obongjayar – Not In Surrender
  71. Original Koffee – KOFFEE
  72. Pahua – Gritar
  73. Papatinho ft. Fernanda Abreu, BK, Naldo, DJ Chernobyl – Passe A Respeitar
  74. PARTYOF2 – all 4 the best
  75. PinkPantheress – Girl Like Me
  76. PLS&TY ft. Sofiya Nzau – Your Love (Antdot Remix)
  77. Polo & Pan (ft. Metronomy) – Disco Nap
  78. Pulp – Spike Island
  79. Raf Saperra & Ikky – Ni Billo
  80. Reaper – Shark
  81. reezy – SABÍA QUE NO
  82. Rels B – UYUNI
  83. RIO KOSTA – Mountain Top
  84. Rudimental ft. Idris Elba & Peter Xan – London’s Burning
  85. Sammy Virji, Skepta – Cops & Robbers
  86. Sampa The Great – Can’t Hold Us
  87. Saya Gray – ..THUS IS WHY ( I DON’T SPRING 4 LOVE )
  88. sheng – BENZ 奔驰
  89. Silver Gore – All The Good Men
  90. Sofia Kourtesis – Sisters
  91. SOMETHING ELSE, Stephan Jolk (feat. BaianaSystem) [Alok, Kawz] – Miçanga
  92. Sonnee ft. Caleb Virgo – Heartfalls
  93. Soulwax – Run Free
  94. Starjunk 95 – Beat Keep Rockin’
  95. Sudan Archives – DEAD
  96. Taiki Nulight x P Money x Jolie P – Stay In Your Lane
  97. The Cure – And Nothing Is Forever (Cosmodelica Electric Eden Remix)
  98. The Glitch Mob – Wild Inside
  99. Tom Grennan – Cool With That
  100. Tshegue – MOTO
  101. UFOs – UFO
  102. VLURE ft. Psweatpants – Something Real
  103. Wesley Joseph ft. Danny Brown – Peace of Mind
  104. Wet Leg – pond song
  105. Weval – MOVING ON
  106. Woodcamp – Eatin’ Good
  107. Yazmin Lacey – Ain’t I Good For You
  108. Young Miko – Wassup
  109. Yuno – Gimme Ocean

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

I ritorni tiepidi di Zero, David, Paradiso e Lauro. Anche la Pausini massacra Grignani, a salvarci Salmo e Tropico. Le nostre recensioni

2.

Matteo Bocelli fuori con il suo secondo album, ma assicura: «Sanremo è fondamentale ma non sono pronto per il 2026» – L’intervista

3.

Lilli Gruber sfida Giorgia Meloni: «La aspetto a Otto e Mezzo. Cosa le fa paura?»

4.

Tosca Musk ruba per una sera Giulio Berruti a Maria Elena Boschi: l’idea del film erotico-soft, chi è e cosa fa la sorella di Elon

5.

Festival di Open, Cesare Cremonini super ospite: sabato 20 settembre l’incontro a Parma con Malcom Pagani

leggi anche
fedez sinner
CULTURA & SPETTACOLO

Fedez e l’attacco a Sinner: «Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler»

Di Stefania Carboni
eurovision-olanda-ritiro-israele-gara-quali-paesi
CULTURA & SPETTACOLO

La Spagna non partecipa all’edizione dell’Eurovision 2026: «Non ci siamo se ci sarà Israele»

Di Alba Romano
CULTURA & SPETTACOLO

La storia dei Pinguini Tattici Nucleari al Festival di Open, sabato 20 settembre l’intervista al super ospite Riccardo Zanotti

Di Gabriele Fazio