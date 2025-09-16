Ultime notizie AtleticaGazaGlobal Sumud FlotillaScuolaUcraina
La Spagna non partecipa all’edizione dell’Eurovision 2026: «Non ci siamo se ci sarà Israele»

16 Settembre 2025 - 12:29 Alba Romano
La decisione dal cda della Radiotelevisione pubblica spagnola Rtve

Il Consiglio di amministrazione della Radiotelevisione pubblica spagnola Rtve ha deciso oggi di ritirarsi dalla prossima edizione del festival di Eurovision, se parteciperà un rappresentante di Israele. Lo rivela il Cda di Rtve in un comunicato. Il passo di Madrid arriva dopo quello di altri quattro Paesi – Islanda, Irlanda Paesi Bassi e Slovenia – che non partecipano alla kermesse in segno di protesta per il conflitto a Gaza e la mancata esclusione di Tel Aviv, come invece è già avvenuto per la rappresentanza della Russia quando ha invaso l’Ucraina.

Il peso della Spagna

La Spagna è il primo dei Paesi del cosiddetto gruppo dei “Big Five”, che comprende i principali contributori al concorso (Spagna, Regno Unito, Francia, Italia e Germania). Quindi il suo no alla partecipazione stavolta ha un peso differente.

