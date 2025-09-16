Miss Italia 2025, vince Katia Buchicchio. Chi è la prima miss della Basilicata

Originaria della provincia di Potenza, ha battuto Fanny Tardioli e Asia Campanelli

Katia Buchicchio è Miss Italia 2025. La proclamazione è avvenuta al PalaSavelli di Porto San Giorgio (FM). La ragazza, già Miss Basilicata, era arrivata in finale insieme a Miss Umbria, Fanny Tardioli e a Miss Marche, Asia Campanelli. Buchicchio ha ricevuto la corona dalla patron del concorso Patrizia Mirigliani e dalla presidente della Giuria Francesca Pascale sul palco del PalaSavelli di Porto San Giorgio. La 18enne lucana è alta 1.75 ed è originaria di Anzi in provincia di Potenza. È iscritta al primo anno di odontoiatria e protesi dentaria.

La vittoria di Katia

Fidanzata con Michael, Katia ha dedicato la vittoria al padre Antonio, «il mio manager che mi ha accompagnato in tutte le selezioni a cui ho partecipato». Per il futuro ha detto: «Continuerò gli studi e lavorerò per tenere alto il nome della mia regione, che sono orgogliosa di rappresentare, così come sono onorata di questo titolo». La Basilicata si aggiudica la fascia per la prima volta nella storia del Concorso.

Le regioni che hanno collezionato il maggior numero di titoli fino a oggi sono il Lazio con 13 miss, la Lombardia e la Sicilia con 11 ragazze. Seguono il Veneto e la Toscana con 6, il Friuli, la Calabria e il Piemonte con 5, le Marche e la Campania con 4, l’Emilia-Romagna, la Liguria, la Sardegna, l’Umbria e il Trentino Alto Adige con 2, la Puglia e l’Abruzzo con una sola miss. Il titolo non è mai stato vinto da ragazze provenienti da Molise e Valle d’Aosta.

Gli abbracci dopo la vittoria

Sul palco, ad abbracciarla subito dopo la vittoria la mamma Rosanna, il papà Antonio e la sorella Lucrezia. «Katia è paziente e rispettosa, legata alle tradizioni, alla famiglia e alla sua terra. Caratterialmente caparbia e determinata, a volte un po’ ostinata, non si ferma di fronte alle difficoltà ma la sua forza è stata prendere questa esperienza come un gioco», ha detto la mamma. La finale di Miss Italia 2025 è stata presentata da Nunzia De Girolamo. La musica ha dato ritmo alla serata con ospiti di primo piano, come Gué, icona del rap italiano, insieme a Shablo, Tormento e Joshua, protagonisti a Sanremo 2025 con il brano “La mia parola”. Altro artista tanto atteso Rkomi.