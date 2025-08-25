Vanessa Zeneli esclusa da Miss Italia per le foto di nudo: «Uno stalker le ha messe su Onlyfans»

L'organizzazione: ha violato il regolamento. Lei: sapevano tutto

Vanessa Zeneli è una modella di Udine di 25 anni. È stata esclusa del concorso di bellezza Miss Friuli-Venezia Giulia 2025, perdendo titolo e fascia di finalista di Miss Italia. Perché la accusano di avere «profili in siti web (come OnlyFans) dove sia consentita o praticata l’immissione e la condivisione di contenuti per adulti o di carattere pornografico o scabroso». E ha posato nuda. Lei dice che l’organizzatrice della competizione regionale Paola Rizzotti era a conoscenza dei suoi scatti. Ma proprio da Rizzotti e da Patrizia Mirigliani ha ricevuto le due email che la escludono dal concorso. Mentre a segnalare il suo profilo sul sito blu sarebbe stato uno stalker.

Vanessa Zeneli

«Da parte mia, non c’è stato alcun intervento nella vicenda a cui fa riferimento la signorina Zeneli e tantomeno alcun invio di email. Inoltre, la segnalazione delle sue foto di nudo mi è giunta dai miei collaboratori, non da altri soggetti», dice oggi Mirigliani al Corriere. «Noi vogliamo trattare questo caso con una certa discrezione più per tutelare le ragazze che per il concorso in sé, che è serio e ha un regolamento da rispettare. Il fatto è che queste giovani hanno una vita davanti, non possono volere tutto e subito, ma devono cercare una strada consona per il loro futuro. Io sono realmente dispiaciuta per l’intera vicenda, ma credo che ognuna di loro quando si affaccia al mondo del lavoro debba avere un curriculum serio. Si può sbagliare, certo, ma non si può continuare a farlo», conclude.

La storia

Ma Zeneli replica facendo notare di aver detto a Rizzotti delle sue foto. Prima del 5 agosto, quando ha ricevuto l’email. E accusa uno stalker, che avrebbe segnalato i suoi scatti. Anzi, di più: «Non so spiegare come abbia fatto ma probabilmente questa persona (il presunto stalker, ndr) ha preso i miei scatti e li ha spostati in quei siti per adulti». Dopo averlo scoperto, la ragazza ha notato che questa persona la seguiva da anni sui social. E che controllava la sua vita e le sue uscite con il fidanzato. Mirigliani smentisce che la segnalazione sia arrivata da uno stalker. Anche perché «se avessimo riscontrato questa situazione ci saremmo allarmati. Posso dire solo che le selezioni locali del concorso sono gestite dagli esclusivisti regionali in autonomia e dalle verifiche effettuate è risultato che l’esclusivista del Friuli-Venezia Giulia (Paola Rizzotti in questo caso, ndr) ha agito nel pieno rispetto del Regolamento».

La denuncia

L’organizzatore di Miss Trieste Armando Casalino invece conferma tutto: «Mi sono subito insospettito: c’erano quei link, le foto ritoccate e il mittente che diceva di aver già segnalato Vanessa a Miss Italia e anche a Miss Friuli e che non avrebbe passato le selezioni». La ragazza ha deciso di sporgere denuncia.