Tredicenne sfila in bikini a «Miss Mascotte»: la patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani revoca l’incarico all’organizzatore in Campania – Il video

Il caso sollevato da Selvaggia Lucarelli. La partecipazione delle minorenni è riservata alle 17enni, ma sul palco è salita una giovane decisamente più piccola

Una tredicenne in passerella, in bikini e tacchi alti, durante il concorso Miss Italia Mascotte in Campania. Il video della sua presentazione — «Buonasera a tutti, buonasera giuria, io ho 13 anni e gareggio come mascotte. Sono una ragazza molto determinata e piena di sogni, vorrei fare la modella e già da oggi i social mi danno una spinta in più per credere a me stessa» — ha sollevato forti polemiche. Il concorso si è svolto alcune settimane fa e la partecipazione della giovanissima è stata resa nota dopo la pubblicazione della newsletter Vale Tutto di Selvaggia Lucarelli, che ha ricostruito l’episodio e intervistato l’esclusivista regionale di Miss Italia per la Campania, Antonio Contaldo. Alla giornalista, Contaldo ha dichiarato: «La ragazzina voleva giocare e l’abbiamo fatta giocare».

La storia di Selvaggia Lucarelli su Instagram

La reazione di Patrizia Mirigliani

La reazione della patron del concorso, Patrizia Mirigliani, non si è fatta attendere. Con un comunicato ufficiale, ha annunciato la «revoca immediata dell’incarico di esclusivista regionale della Campania ad Antonio Contaldo». Il titolo di Miss Mascotte, infatti, è riservato esclusivamente alle ragazze di 17 anni, che potranno accedere alle selezioni di Miss Italia solo l’anno successivo, al compimento della maggiore età. «Dietro alla vicenda c’è una madre che spinge la bambina sulle passerelle da quando aveva 7 anni, un cugino che la lancia sui social con video discutibili e una dimensione in cui le ragazzine sono sempre più precocemente sessualizzate per farle diventare famose sui social», ha scritto Lucarelli su Instagram.