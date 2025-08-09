Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
ATTUALITÀBolognaEmilia-RomagnaFurtiInchiesteLombardiaMilano

Prima lo aiuta poi viene derubata: la fotografa Nima Benati vittima di un furto da 100mila euro su un Frecciarossa. Cosa le hanno sottratto

09 Agosto 2025 - 10:41 Ugo Milano
embed
nima benati derubata
nima benati derubata
Tutto è successo quando un ragazzo, apparentemente spaesato, ha bussato al finestrino del treno, e le è stato sottratto tutto con la complicità di un altro

La fotografa di moda Nima Benati è stata vittima di un furto sul treno Frecciarossa in partenza da Bologna verso Milano. Alla donna è stato sottratto un bagaglio a mano contenente gioielli, preziosi e borse di lusso, per un valore stimato intorno ai 100mila euro. Tutto è successo quando un ragazzo giovanissimo, apparentemente spaesato, ha bussato al finestrino del treno chiedendo aiuto e conferme sul convoglio. Benati, mossa dalla preoccupazione per lo stato di confusione del giovane, ha deciso di assisterlo fornendogli le informazioni necessarie. Non immaginava che quell’atto di gentilezza sarebbe stato sfruttato per derubarla.

Cosa è stato rubato a Nima Benati

Il ragazzo, con la complicità di un altro malintenzionato salito sul treno, ha approfittato della distrazione della fotografa per sottrarle la borsa che custodiva gli oggetti più preziosi, tra cui gioielli con diamanti e accessori Louis Vuitton e Chanel. Solo una volta giunta a Milano, Benati si è accorta del furto. Attraverso le sue Instagram stories, dove conta oltre 800mila follower, la fotografa ha denunciato la sua esperienza. «Io ho solo voluto aiutarlo, perché ero preoccupata per lui. E invece ha usato la mia gentilezza per fregarmi. Era il frutto di 15 anni di lavoro. Ed è successo perché sono stata gentile», ha detto la fotografa. «Di solito non viaggio mai con gioielli o cose di valore con me. So che non si fa, ma questa volta non ho avuto scelta. Tutti i beni, però, erano custoditi nella borsa», ha aggiunto. Benati ha fatto denuncia alla polizia ferroviaria di Milano, che hanno già acquisito le immagini delle telecamere.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Hotel vuoti, ombrelloni chiusi, turismo “mordi e fuggi”: l’estate da dimenticare degli imprenditori italiani. Gassman: «Avete esagerato coi prezzi»

2.

Morti intossicati da botulino, tre indagati per omicidio colposo. La procura: «Furgoncino sotto al sole tutto il giorno». I sospetti su altri clienti ignari

3.

Topi tra i tavoli del mega-ristorante, i letti per 45 dipendenti nel retro e il cibo scaduto: gli orrori dietro al sequestro del Good Sushi a Roma

4.

Furto in casa di Fiorello in via della Camilluccia: «300 mila euro di bottino»

5.

Strage sulla A1, spunta un video del camionista poco prima dello schianto: lo sguardo più volte verso il basso mentre guida

leggi anche
spiaggia mare famiglia derubata venezia
ATTUALITÀ

Venezia, famiglia derubata mentre si fa il bagno: i ladri vanno a pranzo con la loro carta di credito

Di Ugo Milano
rosario fiorello furto casa via camilluccia
ATTUALITÀ

Furto in casa di Fiorello in via della Camilluccia: «300 mila euro di bottino»

Di Alessandro D’Amato
ATTUALITÀ

Chi è Shakira, la borseggiatrice incubo dei turisti a Venezia: «Te ne devi andare»

Di Ugo Milano
Denis Verdini
POLITICA

Furto in villa da Denis Verdini, l’ultimo colpo mentre lui dormiva con la finestra aperta: cosa hanno rubato

Di Giovanni Ruggiero
furto-formaggio-supermercato-condanna
ATTUALITÀ

Padova, ruba una confezione di formaggio da 12 euro al supermercato: 45enne condannato a un anno e due mesi

Di Alba Romano
gatti cogne
ATTUALITÀ

Gatti scomparsi nel nulla a Cogne, la denuncia delle associazioni: «Potrebbe trattarsi di un serial killer»

Di Alba Romano
pos furto contactless
ATTUALITÀ

Furti contactless: si possono davvero perdere soldi solo passando accanto a un Pos?

Di Alba Romano
ESTERI

Gaza, ecco perché gli aiuti umanitari non arrivano: la maggior parte vengono rubati – I dati ONU

Di David Puente
carbinieri parma
ATTUALITÀ

La conosce su Facebook e la invita a casa: 65enne si risveglia con la casa svaligiata dopo essere stato narcotizzato. Arrestata una donna

Di Alba Romano
ivan szydlik derubato
ATTUALITÀ

Furto da un milione di euro per Ivan Szydlik: i ladri hanno svaligiato l’appartamento dell’influencer in carcere

Di Ugo Milano