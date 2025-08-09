Prima lo aiuta poi viene derubata: la fotografa Nima Benati vittima di un furto da 100mila euro su un Frecciarossa. Cosa le hanno sottratto

Tutto è successo quando un ragazzo, apparentemente spaesato, ha bussato al finestrino del treno, e le è stato sottratto tutto con la complicità di un altro

La fotografa di moda Nima Benati è stata vittima di un furto sul treno Frecciarossa in partenza da Bologna verso Milano. Alla donna è stato sottratto un bagaglio a mano contenente gioielli, preziosi e borse di lusso, per un valore stimato intorno ai 100mila euro. Tutto è successo quando un ragazzo giovanissimo, apparentemente spaesato, ha bussato al finestrino del treno chiedendo aiuto e conferme sul convoglio. Benati, mossa dalla preoccupazione per lo stato di confusione del giovane, ha deciso di assisterlo fornendogli le informazioni necessarie. Non immaginava che quell’atto di gentilezza sarebbe stato sfruttato per derubarla.

Cosa è stato rubato a Nima Benati

Il ragazzo, con la complicità di un altro malintenzionato salito sul treno, ha approfittato della distrazione della fotografa per sottrarle la borsa che custodiva gli oggetti più preziosi, tra cui gioielli con diamanti e accessori Louis Vuitton e Chanel. Solo una volta giunta a Milano, Benati si è accorta del furto. Attraverso le sue Instagram stories, dove conta oltre 800mila follower, la fotografa ha denunciato la sua esperienza. «Io ho solo voluto aiutarlo, perché ero preoccupata per lui. E invece ha usato la mia gentilezza per fregarmi. Era il frutto di 15 anni di lavoro. Ed è successo perché sono stata gentile», ha detto la fotografa. «Di solito non viaggio mai con gioielli o cose di valore con me. So che non si fa, ma questa volta non ho avuto scelta. Tutti i beni, però, erano custoditi nella borsa», ha aggiunto. Benati ha fatto denuncia alla polizia ferroviaria di Milano, che hanno già acquisito le immagini delle telecamere.