Venezia, famiglia derubata mentre si fa il bagno: i ladri vanno a pranzo con la loro carta di credito

09 Agosto 2025 - 09:10 Ugo Milano
spiaggia mare famiglia derubata venezia
I malviventi hanno portato via 400 euro in contanti e diversi effetti personali, tra cui le chiavi della macchina

Giornata da dimenticare per una famiglia milanese in vacanza al Lido di Venezia, vittima di un furto lampo mentre si concedeva un tuffo in mare. I malviventi hanno portato via 400 euro in contanti e diversi effetti personali, ma non si sono fermati: poco dopo hanno usato una delle carte di credito rubate per pagarsi un pranzo in un ristorante del centro e, a distanza di venti minuti, anche un caffè in un altro locale. L’episodio, ricostruisce Il Gazzettino, è avvenuto intorno alle 12.40 sulla spiaggia del Blue Moon, gestita da Venezia Spiagge. La famiglia, madre, padre e due figli piccoli, aveva noleggiato un ombrellone, lasciando incustoditi portafoglio, documenti, carte, chiavi della jeep e un iPhone. Al rientro dalla nuotata, la brutta sorpresa: tutto sparito, senza che nessuno nei dintorni si fosse accorto di nulla.

Almeno due furti in un giorno

Il furto è stato denunciato ai carabinieri e ha spinto il consigliere comunale Marco Gasparinetti e l’assessore Michele Zuin a intervenire per dare supporto ai turisti, rimasti senza denaro né mezzi per rientrare a casa. Nel frattempo, i ladri hanno effettuato altre quattro o cinque transazioni con la carta rubata, spendendo circa 200 euro, ma lasciando anche tracce utili alle indagini. Le telecamere a circuito chiuso di piazzale Santa Maria Elisabetta potrebbero fornire elementi decisivi. Per aprire l’auto, bloccata a causa delle chiavi sottratte, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La stessa spiaggia è stata teatro, poche ore dopo, di un secondo episodio: verso le 18.30, una bagnante ha inseguito in Gran Viale alcune persone che le avevano sottratto tutti gli effetti personali. Nonostante la corsa, non è riuscita a fermarle.

