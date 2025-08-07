Ultime notizie Benjamin NetanyahuDaziDonald TrumpGaza
ATTUALITÀCinemaConcessioni balneariFirenzeInchiesteSocial mediaSpiaggeToscanaTurismo

Hotel vuoti, ombrelloni chiusi, turismo “mordi e fuggi”: l’estate da dimenticare degli imprenditori italiani. Gassman: «Avete esagerato coi prezzi»

07 Agosto 2025 - 17:31 Alba Romano
embed
turismo gassman
turismo gassman
A Firenze camere vuote e soggiorni brevi, crolla il turismo americano. In spiaggia pochi ombrelloni aperti. L’attore: «La gente sceglie il mare libero, colpa dei rincari»

Firenze non è piena. Neppure ad agosto. Il centro resta affollato di visitatori giornalieri, ma hotel e case vacanza sono mezze vuote. Secondo gli albergatori, come riporta il Corriere della Sera, questa è proprio un’estate da dimenticare. La domanda è in calo da maggio. E la tendenza si è aggravata nei mesi successivi. Il tasso di occupazione oggi si aggira attorno al 50%. A confermarlo è Monica Rocchini, presidente di Assohotel Firenze. «Tante camere sono vuote. Sono calate le prenotazioni, soprattutto dagli Stati Uniti. E anche gli italiani spendono meno». Crollano le presenze, si abbassano le tariffe. Ma non basta. Il problema, secondo gli operatori, è anche la durata dei soggiorni. Sempre più turisti si fermano per una sola notte. Turismo «mordi e fuggi», con poca spesa e pochi effetti sull’economia locale.

La crisi di Airbnb e la denuncia di Alessandro Gassman

Gli affitti brevi non se la passano meglio. Il portale Inside Airbnb segnala oltre 13 mila offerte attive a Firenze, ma molte restano senza ospiti. Il prezzo medio per notte è di 243 euro. «Eravamo partiti bene, poi il vuoto», dice Lorenzo Fagnoni, presidente dei Property Managers. A pesare sono i dazi, il dollaro debole e l’incertezza geopolitica. La crisi però non riguarda solo le città d’arte. Anche le spiagge fanno i conti con ombrelloni chiusi e file in calo. E sul tema è intervenuto pure Alessandro Gassman. L’attore, via Instagram, ha accusato i gestori degli stabilimenti balneari: «Avete esagerato con i prezzi. La gente va in spiaggia libera». Il post è diretto, e diventa virale in poche ore. «Abbassate i prezzi e le cose, forse, andranno meglio. Capito come?», ha scritto. Il messaggio è accompagnato da una foto simbolica: ombrelloni vuoti, mare calmo, spiaggia deserta. In sottofondo, la canzone L’estate sta finendo dei Righeira.

«Non sarà un anno da record»

Intanto, chi lavora nel turismo guarda già a settembre e ottobre. Si spera in una ripresa, anche parziale. Ma le previsioni restano caute. «Non sarà un anno da record», ammette Francesco Bechi, presidente di Federalberghi Firenze. E mentre i numeri parlano chiaro, resta aperta la questione: che turismo cercano gli imprenditori italiani? Per molti, il nodo è proprio questo. Non solo prezzi alti e prenotazioni in calo. Ma una mancanza di equilibrio tra visitatori, città e residenti. «Avere turisti non vuol dire essere turistici – avverte Rocchini. – Ma pochi locali lo capiscono».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Vanno dal parrucchiere cinese, perdono i capelli a ciocche. Il caso a Treviso: che cosa usavano per lo shampoo

2.

L’indagine su Sigfrido Ranucci per la telefonata tra Sangiuliano e la moglie sul caso Boccia: «Licenziatelo»

3.

Ponte sullo Stretto, il grido d’allarme della sindaca di Villa San Giovanni: «A rischio la sopravvivenza della città»

4.

Stefano Argentino trovato morto in carcere, il 22enne era accusato dell’omicidio Sara Campanella

5.

Arriva in ospedale per un mal di pancia e scopre di essere incinta. Il parto della mamma a sua insaputa a Brindisi: com’è stato possibile

leggi anche
alessandro gassman
CULTURA & SPETTACOLO

«Togliete il nome di mio padre dal teatro di Gallarate». La rabbia di Alessandro Gassman dopo il convegno dell’ultradestra. La risposta del sindaco

Di Cecilia Dardana
Daniela Santanchè
ECONOMIA & LAVORO

Daniela Santanché ha detto di avere venduto gratis la sua Athena pubblicitàMa la società era in perdita di 5 milioni e con un’altra grana Inps sulla cig

Di Fosca Bincher
elvira amata corruzione
POLITICA

Sicilia, indagata per corruzione l’assessora al Turismo di FdI: «Chiarirò la mia posizione». Schifani nega di averne chiesto le dimissioni

Di Ugo Milano