Cervia, arrestato l’uomo che con una ruspa in retromarcia travolse e uccise una bagnante

Dopo i primi accertamenti, Larry Gnoli era risultato positivo alla cocaina. Su di lui si indaga per omicidio colposo e violazioni in materia di lavoro

Larry Gnoli, il 54enne che a maggio aveva investito con una ruspa e ucciso sulla spiaggia di Pinarella, a Cervia una bagnante, è stato arrestato. L’uomo, a bordo del mezzo, stava spianando le dune del litorale sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, quando travolse Elisa Spadavecchia, una turista 66enne di Vicenza. Gnoli è indagato per omicidio colposo e violazioni in materia di lavoro.

La distrazione e le misure di sicurezza non rispettate

Lo scorso sabato 24 maggio intorno alle 10.30 del mattino, Larry Gnoli ha travolto e ucciso Elisa Spadavecchia, turista di 66 anni originaria di Vicenza, mentre si trovava alla guida della sua ruspa senza targa, con cui stava spianando le dune della spiaggia di Pinarella, sul litorale di Cervia. L’incidente, peraltro, è avvenuto quando il mezzo si trovava al di fuori dell’area in cui avrebbe dovuto operare da contratto. Oltre ad essere senza targa, poi, la ruspa non disponeva dei sistemi di sicurezza adeguati, come le luci lampeggianti e i segnalatori acustici che avrebbero potuto contribuire ad evitare l’incidente. A seguito degli esami tossicologici, Gnoli, che aveva già alle spalle un’altra condanna per omicidio stradale, è risultato positivo alla cocaina. La sua condizione di alterazione era suggerita già dalla dinamica del sinistro: il conducente ha colpito la bagnante mentre procedeva a tutta velocità in retromarcia.

L’arresto a seguito della richiesta della Procura di Ravenna

La misura cautelare dell’arresto è stata richiesta dalla Procura del Tribunale di Ravenna, sulla base degli esiti delle indagini condotte dai reparti procedenti e tutt’ora in corso. Gnoli si trova ora nel carcere di Ravenna, in attesa del previsto interrogatorio di Garanzia. Già a seguito dell’omicidio stradale, all’uomo era stata revocata la patente, ma le autorità gli avevano concesso l’autorizzazione di guidare il proprio mezzo in spiaggia. Il Comune di Cervia, sin da subito, ha dichiarato che i lavori non erano stati autorizzati.