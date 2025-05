Cervia, uccisa da una ruspa in spiaggia. Autista denunciato per omicidio colposo e rilasciato

L'uomo, 54 anni, è accusato di omicidio colposo. Ha già un precedente per omicidio stradale

Dopo l’identificazione formale, è stato rilasciato senza provvedimenti pre-cautelari ma con la sola denuncia a piede libero per omicidio colposo, il 54enne che si trovava alla guida della ruspa che ieri mattina in spiaggia a Pinarella di Cervia ha travolto e ucciso una turista vicentina, la 66enne Elisa Spadavecchia. La Procura di Ravenna, con la pm di turno Lucrezia Ciriello, coordina le indagini dei carabinieri della Compagnia di Cervia.

L’indagato e il precedente per omicidio stradale

Dato che la battigia è considerata demanio marittimo, il reato ipotizzato è l’omicidio colposo e non quello stradale, dove c’è la possibilità di un arresto in determinate condizioni. L’indagato ha già un precedente per omicidio stradale. Continuano intanto gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente, davanti a diversi testimoni e la natura dei lavori svolti in spiaggia, operazioni che ieri il sindaco di Cervia Mattia Missiroli ha precisato come non autorizzate. La salma della donna è stata intanto trasferita in obitorio.