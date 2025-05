Cervia, travolta e uccisa dalla ruspa mentre prende il sole: la tragedia in spiaggia

Il dramma sotto gli occhi atterriti dei bagnanti a Pinarella di Cervia. Sotto shock l'autista del mezzo

Era distesa sotto il sole sulla spiaggia di Pinarella di Cervia, in Emilia-Romagna, quando una ruspa in retromarcia l’ha travolta. La donna è morta sul colpo. Inutili i soccorsi a pochi passi dalla riva, gli operatori del 118 hanno potuto solo constatarne il decesso. Secondo quanto si apprende, la vittima non è acora stata identificata perché irriconoscibile, e avrebbe tra i 40 e i 50 anni,

La manovra sbagliata e lo shock dell’autista, poi si allontana

La tragedia è avvenuta a Pinarella, all’altezza del bagno Franco lungo il litorale ravennate, nella tarda mattinata di sabato 24 maggio. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, la ruspa stava sistemando e appiattendo la spiaggia dopo il maltempo di questi giorni, in vista della stagione balneare ormai alle porte. Durante una di queste operazioni il mezzo pesante sarebbe inavvertitamente passato sopra la bagnante, dilaniandola di fronte agli occhi di molti altri presenti. L’autista del mezzo, stando al racconto dei testimoni, sarebbe sceso dalla ruspa e avrebbe attirato l’attenzione del bagnino, urlando sotto shock.

Le indagini e il test dell’etilometro

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, la Capitaneria di porto, i carabinieri, la polizia e la Guardia costiera. Gli inquirenti stanno ancora tentando di ricostruire con precisione l’accaduto, nel tentativo di capire se si sia trattato di una manovra errata. L’uomo alla guida della ruspa, come da prassi, è stato sottoposto al test dell’etilometro. Secondo quanto scrive il Corriere, l’uomo non era stato autorizzato a operare e non risulta essere stato incaricato dalla cooperativa bagnini di Cervia.