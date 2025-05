Piombino, rissa tra donne incinte per gelosia: erano rivali in amore. Quattro denunce per minacce e lesioni

Lite violenta tra due donne, rivali in amore, nel centro di Piombino. I carabinieri identificano i responsabili

Un incontro tanto casuale quanto indesiderato per le strade di Piombino, in Toscana. Le frecciatine, gli insulti per poi passare alle mani (e ai piedi): due donne incinte, di 26 e 32 anni, si sono rese protagoniste di una vera e propria rissa, per la quale entrambe sono state denunciate insieme ad altri due uomini. Le due, a quanto si apprende, sarebbero rivali in amore e lo scontro sarebbe scaturito proprio da vecchi rancori di cuore.

L’aggressione e l’intervento dei parenti

È la sera della domenica di Pasqua, 20 aprile, quando nel centro di Piombino le due donne si incrociano mentre passeggiano per strada. Improvvisamente, le tensioni sotterrate nel passato sono riemerse in tutta la loro forza: la 26enne, infatti, è sposata con l’ex marito della 32enne. È iniziato tutto con uno scambio di battute, che certamente non doveva avere nulla di pacifico. Poi, dopo ripetute provocazioni, si sono aggredite scambiandosi calci, spinte e minacce. Immediato l’intervento di altre due persone, parenti della più giovane delle due e anche loro nordafricane, che non avrebbero cercato di placare le acque bensì avrebbero preso attivamente parte alla violenta colluttazione.

I soccorsi e le denunce

I primi a intervenire sul posto sono stati i soccorsi, allertati da alcuni testimoni che si erano preoccupati del coinvolgimento di donne in piena gravidanza. Le due giovani, dopo la rissa, avevano infatti accusato malori. I carabinieri, dopo aver condotto le loro indagini, hanno identificato e denunciato ieri i quattro protagonisti per minacce e lesioni personali.