Amburgo, attacco con coltello alla stazione: «Almeno 8 feriti». Fermata una donna

La polizia ha confermato su X di essere intervenuta sul luogo dell'accaduto con un massiccio dispiegamento di forze

Paura alla stazione centrale di Amburgo, dove nella giornata di oggi, venerdì 23 maggio, si è verificato un attacco con coltello che ha provocato il ferimento di otto persone. A riportare per primo la notizia è stata la Bild, mentre la polizia ha confermato l’intervento attraverso un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, parlando di un ingente dispiegamento di forze sul posto.

L’arresto

In relazione all’aggressione, le autorità hanno reso noto di aver fermato una donna. Anche questa informazione è stata condivisa ufficialmente dai canali social della polizia, che al momento non ha fornito ulteriori dettagli sull’identità della sospettata né sulle motivazioni dell’attacco. Le indagini sono in corso.

In aggiornamento