Germania, attacco col coltello al parco: due morti, uno sarebbe un bambino. Fermato il presunto killer

L'agguato poco prima delle 12 ad Aschaffenburg, in Baviera. Non si conoscono al momento l'identità dell'aggressore né il movente

Nuovo attacco col coltello in Germania. È accaduto poco prima delle 12 ad Aschaffenburg, in Baviera. Due persone sono rimaste uccise, e secondo la Bild una di queste sarebbe un bambino. La polizia tedesca ha dichiarato di aver arrestato un uomo, presunto responsabile dell’attacco, e che non ci sono altri sospettati. Ancora non si conoscono l’identità dell’uomo né i motivi dell’agguato, avvenuto nei pressi del parco Schontal. La circolazione dei treni nella stazione sud della città bavarese è stata interrotta perché il sospettato avrebbe tentato di scappare attraverso i binari. Solo un mese fa, il 20 dicembre, la Germania era finita sotto shock per l’attacco con una macchina lanciata sulla folla ai mercatini di Natale di Magdeburg last month – 6 morti e almeno 300 feriti. Riaprendo la ferita di una serie allarmante di attacchi di lupi solitari nelle città tedesche. Il peggiore, in precedenza, si era verificato il 23 agosto a Solingen, dove un uomo aveva aggredito a coltellate la folla alla festa cittadina, uccidendo tre persone. Anche le polemiche sulla sicurezza e l’immigrazione hanno contribuito a mettere all’angolo il Cancelliere Olaf Scholz, che a novembre ha rassegnato le dimissioni, aprendo la strada verso le elezioni anticipate che si terranno il prossimo 23 febbraio. Favoriti dai sondaggi la Cdu e l’Afd.