Germania, strage alla festa cittadina di Solingen: un uomo accoltella i passanti, almeno tre i morti e diversi i feriti

Solingen, cittadina nell’Ovest della Germania. Un uomo, la cui identità è ancora sconosciuta, ha accoltellato diverse persone durante la festa cittadina, la sera del 23 agosto. Almeno tre i morti e diversi i feriti. La strage è avvenuta durante le celebrazioni del 650anniversario della città. La Bild parla di «molti feriti gravi», mentre alcuni testimoni descrivono l’attentatore come «di origine araba». I festeggiamenti sono stati sospesi, le forze dell’ordine hanno sgomberato l’area del festival e sono alla ricerca dell’autore del reato, in fuga. Un elicottero sorvola il centro della città per rintracciare il criminale. I soccorritori sono attualmente impegnati a rianimare i feriti.

